Die Wahl einer neuen SPD-Parteispitze könnte sich noch bis zum Jahresende hinziehen. Die BW-SPD spricht sich hingegen für einen Mitgliederentscheid aus. Wie Landesparteichef Andreas Stoch diesen Schritt begründet, lesen Sie im Interview.

SWR: Sie haben sich geeinigt, dass es eine breite Basis geben wird. Ein Mitgliederentscheid oder eine Urwahl? Wofür würden Sie sich denn aussprechen?

Andreas Stoch: Man muss direkt mal sagen, dass nach der Satzung der Parteien und nach dem Parteienrecht eine Urwahl gar nicht möglich ist. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Mitgliederbefragung möglich, aber natürlich wäre das Ergebnis einer Mitgliederbefragung dann von einem Parteitag zu beachten. Was wir als Präsidium der Landes-SPD noch ins Gespräch bringen wollen, ist eine sogenannte Vorwahl. In anderen europäischen Ländern dürfen sich häufig auch Nicht-Mitglieder an solchen Entscheidungsprozessen innerhalb von Parteien beteiligen. Da dürfen sich dann Menschen registrieren lassen und dürfen auch ihre Präferenz zum Ausdruck bringen, wen sie am liebsten als Vorsitzenden einer Partei hätten. Das sind in Deutschland keine bindenden Vorwahlen – es wäre natürlich in Deutschland ein starkes Signal an einem Parteitag.

Wäre eine solche Vorwahl denn überhaupt mit der gleichen Satzung möglich?

Die Vorwahl ist in Deutschland bisher nicht durchgeführt worden. Dafür wären Satzungsänderungen notwendig. Ich bin der Meinung, dass wir innerhalb unserer Parteienlandschaft auch mehr Offenheit zeigen sollten. Dass nicht nur die Parteienmitglieder mitsprechen dürfen, sondern eben auch andere. Damit ist natürlich auch das Interesse für Politik wieder gesteigert.

Sie finden, dass es schon Charme hätte, wenn auch Nicht-Mitglieder mitentscheiden könnten?

Ich finde, das hätte definitiv Charme. Es ist einfach ein Ausdruck lebendiger Demokratie, wenn man auch die Menschen entscheiden lässt, die Nicht-Mitglied sind, die sich aber mit dieser Partei durchaus verbinden, die mit ihr sympathisieren. Oder, wenn man auch die Menschen fragt, die sie vielleicht auch wählen wollen. Wenn man auch sie fragt, wen sie gerne als Vorsitzenden hätten.

Schauen Sie da vielleicht auch auf Italien? Dort sind anderthalb Millionen Menschen mobilisiert worden durch die Sozialdemokraten. Dass sie vielleicht auch hier neue SPD-Mitglieder in die Partei holen könnten?

Politik ist etwas, das jeden interessieren müsste. Wenn man die Menschen beteiligen kann, dann steigert man auch das Interesse. Ob es jetzt in Italien oder Frankreich ist – es gibt Länder, in denen das gut funktioniert. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen und es gibt Gegenargumente. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation müssen wir auch mutig sein, gerade als SPD sollten wir in dieser Situation auch Mut zeigen.

Wenn man jetzt auf Baden-Württemberg schaut, dann war die SPD-Mitgliederbefragung eher ein Fall für die noch größere Spaltung und den größeren Streit in der Partei. Warum sagen Sie dann trotzdem, mit dieser Erfahrung im Rücken, dass so etwas eine gute Idee ist?

Ich finde es immer schwierig, wenn man aus einer Entscheidungsschwäche heraus Entscheidungen an die Mitglieder abdrückt und dann sagt: 'Macht ihr das!' Das ist für mich so ein Signal, dass man die Verantwortung gar nicht haben will. Aber ich glaube, grade in der jetzigen Situation der SPD kann eine Mitgliederbefragung was ganz Lebendiges und Belebendes haben. Ja, in Baden-Württemberg haben wir damit schwierige Erfahrungen gemacht, aber Demokratie ist nicht ohne Risiko. Das Leben ist nicht ohne Risiko und auch bei einer Mitgliederbefragung kann es zu einem Patt kommen, dann haben sie das Problem eben nicht gelöst. Dann muss das Problem eben ein Parteitag auf offener Bühne lösen. Es kann auch Schwierigkeiten geben, dass es zu einer Spaltung einer Partei kommt, aber ich glaube, die Chancen sind größer als die Risiken.

Wie stehen Sie denn zu einer Doppelspitze in der Partei?

Die Doppelspitze ist eine Möglichkeit, die Grünen haben damit ja schon jahrzehntelang Erfahrungen gemacht. Diese Doppelspitze war bei den Grünen oft nur Mittel zum Zweck, um diesen Lager-Wettstreit zu lösen. Ich glaube, eine Doppelspitze kann interessant sein, wenn zwei interessante Persönlichkeiten kandidieren, die sich gegenseitig ergänzen. Eine Doppelspitze aber zum Allheilmittel zu machen, das wäre mir auch zu einfach gedacht.

Wen würden Sie sich dafür wünschen?

Zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem der Rücktritt von Andrea Nahles gerade erstmal eine gute Woche her ist, möchte ich mich an keinen Personal-Spekulationen beteiligen. Es gibt viele, viele gute Menschen in der SPD in Deutschland. Es gibt tolle Ministerpräsidenten, Kommunalpolitiker, Minister – es gibt viele, die das aus meiner Sicht gut machen könnten. Die brauchen aber den Rückhalt in der Mitgliedschaft, den Rückhalt der Partei. Ich habe jetzt keine Lust, dass wir jetzt alle paar Jahre wieder zu einer Wahl eines Parteivorsitzenden kommen. Der oder die jetzt gewählt werden, sollten eine ganze Weile an der Parteispitze stehen.

Warum hat es mit einem Grundsatzprogramm bisher noch nicht geklappt?

Die Frage ist immer, ob man dann tatsächlich die wirklich auch schwierigen und umfangreichen Arbeiten für ein neues Parteiprogramm aufnimmt. Das, was unter dem Stichwort 'SPD erneuern' passiert ist, war ja durchaus, dass man in verschiedenen Themengebieten zu neuen Positionierungen kam. Aber aus meiner Sicht gibt es in vielen Politikfeldern so starke Veränderungen seit dem letzten Grundsatzprogramm aus 2007, dass ich sagen muss, eine grundsätzliche Neu-Definition und ein neues Durchdenken der Programmatik der SPD ist wahrscheinlich angesichts der starken Veränderungen notwendig. Nehmen Sie folgendes Beispiel: Als 2007 das letzte Programm der SPD beschlossen wurde, gab es noch kein Smartphone. Das heißt, alle Folgen der Digitalisierung sind in diesem alten Parteiprogramm noch nicht enthalten. Die haben aber ganz große Auswirkungen auf unser Leben und deswegen glaube ich, sollte eine Partei, die auf der Höhe der Zeit sein will, auch ein Grundsatzprogramm haben, das auf der Höhe der Zeit ist.

Das könnte zum Beispiel auf dem Parteitag im Dezember verabschiedet werden.

Dafür ist die Zeit zu kurz. Ein Grundsatzprogramm braucht Vorarbeiten, da muss man sich sehr gründlich an die Arbeit machen. Möglich wäre aber, dort den Entschluss zu fassen, es zu erneuern.

Ein weiteres Thema könnte die Große Koalition sein. Soll es mit der CDU/CSU im Bund weitergehen?

Da gilt für mich das, was der Parteitag beschlossen hat, der auch schon über die Regierungsbeteiligung entschieden hat: Dass wir am Ende des Jahres schauen, ob die SPD in dieser Regierung noch wichtige Projekte umsetzen möchte. Die bisherige Arbeit der SPD ist vorzeigbar, aber wir müssen feststellen, dass sowohl SPD als auch CDU/CSU wegen dieser Regierungsbeteiligung bei den Wählern an Rückhalt verlieren. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir noch was für die Menschen im Land erreichen können. Es wäre einfach zu sagen, 'jetzt schmeißen wir die Brocken hin', bei den Neuwahlen können Sie dann den Wählern nur sagen 'wir wollen jetzt nicht regieren', das ist kein gutes Argument. Man geht in die Politik, um zu gestalten, das kann man in einer Regierung besser. Bisher haben wir gezeigt, dass wir viele Punkte, die der SPD wichtig sind, umsetzen können. Ich bin eher konstruktiv unterwegs, was aber nicht heißt, dass mit CDU/CSU in alle Ewigkeit regiert wird. Wenn uns die CDU zum Beispiel bei unserem Entwurf für ein Klimaschutzgesetz nicht entgegenkommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir über den Herbst hinaus eine Regierung haben.

Wäre denn Rot-Rot-Grün eine Option, so wie in Bremen?

Bis auf die AfD sind verschiedene Bündnisse möglich, wo konkret Politik gestaltet werden kann. Die SPD muss daher so eine Regierungsbildung mit Grünen und Linken prüfen. Auf Bundesebene gibt es mit der Linkspartei allerdings noch eklatante programmatische Unterschiede, gerade im Blick auf die Außenpolitik, da sehe ich derzeit noch unüberbrückbare Gegensätze. Aber auch eine Linkspartei kann sich auf den Boden der Realität bewegen.

Sie haben in Baden-Württemberg ja eine Koalition mit den Grünen hinter sich. Können Sie diese empfehlen?

Die Grünen in Baden-Württemberg sind nicht die, die ich im Bund wahrnehme. Die Grünen unter Kretschmann bewegen sich ja ganz deutlich im konservativen Feld, da bleibt wenig von grüner Grundüberzeugung übrig. Wenn die Grünen an der Macht sind, übernehmen sie Verhaltensweisen, wie die CDU sie in ihren schlimmsten Tagen haben. In der Zeit nach Kretschmann könnten die Grünen in Baden-Württemberg allerdings einen anderen Weg einschlagen. Aber derzeit sehe ich hier keine Notwendigkeit, über ein Bündnis mit den Grünen nachzudenken.