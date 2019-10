Der baden-württembergische Beauftragte gegen Antisemitismus, Michael Blume, warnt schon länger, dass der Hass vom Internet auf die Straße kippt. Nach den Angriffen von Halle sieht er dringenden Handlungsbedarf, auch in Baden-Württemberg.

Dauer 4:19 min Beauftragter gegen Antisemitismus: "Wir müssen JETZT handeln" Antisemiten radikalisieren sich nach Ansicht des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume im Internet und brächten dann, so wie in Halle, ihren Hass auf die Straße. Er fordert von der Landesregierung die direkte Umsetzung einiger Maßnahmen aus seinem Antisemitismusbericht vom Juli.

SWR Aktuell: Herr Blume, ist das eine neue Form von Antisemitismus?



Michael Blume: Leider sehen wir das schon seit einigen Jahren, dass der alte Antisemitismus nie ganz verschwunden ist und jetzt durch das Internet neue Radikalität findet. Das ist eine Kombination aus neuen und alten Formen, die leider zunehmend auf der Straße stattfindet und zwar weltweit. USA, Neuseeland, Norwegen, jetzt auch Deutschland.



Reihen wir uns jetzt also ein in die sogenannte Topographie des Terrors?



Blume: Genau heute kommt mein Antisemitismusbericht in den Ständigen Ausschuss des baden-württembergischen Landtags. Und da warne ich genau davor, wortwörtlich sogar. Ich habe geschrieben, dass das überall passieren kann, weil wir natürlich überall Menschen haben, die sich übers Internet hochpeitschen. Die glauben, Zuwanderung wäre eine große Weltverschwörung. Antisemiten glauben, dass die ganze demokratische Gesellschaft eine Verschwörung ist. Und deswegen richtet sich ihr Hass immer auch gegen Juden, aber niemals nur. In Halle sind ja jetzt auch nichtjüdische Menschen Opfer geworden. Nach allem, was wir wissen, wollte dieser Mensch ein Massaker verüben. Also leider, leider passt das in die Reihe, die wir weltweit sehen. Christchurch in Neuseeland zum Beispiel, Poway in den USA.



Also könnte das auch in Baden-Württemberg jederzeit passieren?



Blume: Ich muss leider sagen: Ja, es könnte auch in Baden-Württemberg passieren. Die gute Nachricht ist, dass die Zahl der Antisemiten im Land nicht unbedingt zugenommen hat. Aber die Leute, die antisemitisch drauf sind, radikalisieren sich im Netz. Und das kann dann auch jemand sein, der nach außen völlig unauffällig ist, aber tatsächlich glaubt, er wird von einer großen Verschwörung bedroht, wo Journalisten, Ärzte und Politiker mit drin stecken. Und derjenige glaubt dann, er rechtfertige die Gewalt vor sich selbst als vermeintliche Notwehr. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen müssen: Das kann auch in Baden-Württemberg passieren. Wir haben auch gebildete Antisemiten mit Doktortitel, sogar in unserem Landtag.



Was wären jetzt konkrete Maßnahmen für Baden-Württemberg?



Blume: Der Antisemitismusbericht enthält 78 Handlungsvorschläge. Ich bin zuversichtlich, dass die Landesregierung und das Parlament jetzt sagen: Kommt, wir gehen das an. Das beginnt bei Strafverfolgung, Sicherheit für die jüdischen Gemeinden, geht aber auch bis Bildung, Prävention, Bekämpfung von Rechtsextremismus, Aufklärung auch im Internet - also, wir können eine ganze Menge tun. Und Baden-Württemberg ist doch eigentlich ein starkes Land, eine gefestigte Demokratie. Ich bin zuversichtlich, dass die meisten Fraktionen im Landtag jetzt erkannt haben, dass man da ran muss, sonst hätten sie ja auch mein Amt gar nicht geschaffen und den Bericht nicht angefordert. Jetzt ist der Bericht mit dem Stand von Mittwoch nach den Geschehnissen in Sachsen-Anhalt allerdings ein Stück weit überholt.



Gibt es nun eine Fußnote, die Sie anfügen oder einen Paragrafen, den Sie verschärfen wollen oder müssten?



Blume: Also tatsächlich würde ich sagen, es hat den Bericht leider eher bestätigt. Bisher hatte ich eher zu hören bekommen: "Herr Blume, naja, ist das nicht vielleicht ein bisschen alarmistisch, können wir das vielleicht ein bisschen strecken, dass wir manche Maßnahmen erst in vier oder fünf Jahren anfangen?" Ich würde sagen, die Dringlichkeit hat sich jetzt vielleicht noch mal geändert. Wir können nicht warten. Wir können nicht sagen, jetzt beschließen wir mal einen Haushalt für zwei Jahre, und dann sehen wir weiter. Sondern wir müssen jetzt tätig werden.



Können Sie zwei, drei Beispiele aus dem Maßnahmenkatalog erläutern?



Blume: Das eine ist, wir brauchen bei den kleineren Synagogen Sicherheit. Die sind nach dem Jahr 2000 gebaut worden. Erfreulich, aber damals hat man noch nicht gedacht, dass es so gefährlich werden würde. Dann brauchen wir dringend ein Fortbildungszentrum für Lehrerinnen und Lehrer. Die sagen, sie haben Schulklassen, die sind bunt, die alte Holocaustpädagogik funktioniere da nicht mehr. Wir brauchen neue Formen zu unterrichten, die auch digitale Medien beinhalten. Eine dritte wichtige Maßnahme sehe ich im Bereich Polizei. Da haben wir schon begonnen, da brauchen wir aber eine enge Verzahnung: Jede Synagoge hat einen Ansprechpartner bei der Polizei. Und das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg, "KONEX", spezialisiert sich auch auf digitale Radikalisierung. Das sind so Sachen, die jetzt direkt passieren können.