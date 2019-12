per Mail teilen

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, hat sich für den Parteivorsitz in Baden-Württemberg angeboten. Das bestätigte Weidels Büro dem SWR. Hintergrund seien vor allem die anhaltenden Streitereien im AfD-Landesverband.

Weidel hat ihr Kandidaturangebot für den Parteivorsitz mit der aktuellen Situation der Partei in Baden-Württemberg begründet. Die baden-württembergische AfD habe großes Potential, sei aber von den guten Werten der vergangenen Tage entfernt, teile Weidel dem SWR mit. Der aktuelle Landesvorstand werde als nicht handlungsfähig wahrgenommen. Sie wolle sich in den Dienst der Landes-AfD stellen, wenn keine andere tragfähige Lösung gefunden werde, so Weidel.

AfD-Landesverband seit Monaten zerstritten

In der AfD im Land tobt seit Monaten ein Richtungsstreit um die Führungsspitze. Die beiden Co-Landeschefs Bernd Gögel und Dirk Spaniel stehen sich dabei mit den jeweiligen möglichen Kursausrichtungen des Landesverbands gegenüber. Während Gögel dem sogenannten gemäßigten Lager zugerechnet wird, wird Spaniel dem Rechtsaußen-Netzwerk "Flügel" zugeordnet. Die extremen Kräfte versuchten AfD-Landeschef Gögel, der auch Fraktionsvorsitzender im Landtag ist, aus dem Amt zu drängen. Den Rücktritt von Spaniel wiederrum forderten Gögel und sieben weitere Mitglieder des Landesvorstands nachdem heimliche Audioaufnahmen von Spaniel an die Öffentlichkeit kamen. Spaniel hatte sich darin unter anderem abschätzig über den Co-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und auch AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel geäußert.

Gögel begrüßt potentielle Kandidatur Weidels

Gögel begrüßte das Angebot von Weidel. Er habe schon länger mit Weidel darüber gesprochen und freue sich über ihren Entschluss, sagte er dem SWR. Ob er selbst für die Doppelspitze nochmal antritt, entscheide er über Weihnachten, so Gögel. Im kommenden Februar soll auf einem Sonderparteitag ein neuer Landesvorstand gewählt werden.