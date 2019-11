Bundesfamilienministerin Giffey hat am Montag zum Tag der Gewalt an Frauen ein Bundesinvestitionsprogramm präsentiert. Daraus fließt auch Geld nach Baden-Württemberg, wo hunderte Plätze in Frauenhäusern fehlen.

In Frauenhäusern sollen Frauen Schutz finden, denen Gewalt droht. Bundesweit gibt es 350 Häuser, in Baden-Württemberg sind es 42. Vorhanden sind dort 341 Plätze für Frauen und 411 für Kinder. Laut Landessozialministerium würden zusätzlich 633 Plätze für Frauen und Kinder gebraucht. Die Einrichtungen in Ballungsräumen wie Stuttgart oder Mannheim stoßen permanent an ihre Kapazitätsgrenzen.

Beispiel Stuttgart: Das dortige autonome Frauenhaus hatte 2017 mit 40 Plätzen 402 Anfragen - nur 25 Frauen und ihre Kinder konnten neu einziehen, 377 mussten sich anderweitig umsehen. Auf dem Land gibt es oft gar keine Schutzmöglichkeiten - neun Landkreise haben keine Frauenhäuser (Rhein-Neckar-Kreis, Main-Tauber-Kreis, Breisgau-Hochscharzwald, Emmendingen, Enzkreis, Rottweil, Freudenstadt, Böblingen, Alb-Donau-Kreis).

Hilfsangebote werden ausgebaut

Diese Lücken will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) schließen. Ende Oktober legte sie das Programm "Gemeinsam gegen Gewalt" vor. Bundesweit sollen über den Zeitraum von drei Jahren 120 Millionen Euro in den Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Beratungsstellen fließen. Aus dem Topf erhält Baden-Württembeg laut Sozialministerium fast vier Millionen Euro jährlich. Von Januar 2020 an können Träger die Mittel abrufen. Voraussetzung ist, dass die Länder sich "angemessen" beteiligen. Im baden-württembergischen Haushalt sind 2020 vier Millionen Euro und 2021 acht Millionen Euro für die Zufluchtsstätten eingestellt.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) präsentierte bei einer Pressekonferenz die Zahlen der Kriminalstatistik 2018 zur Partnerschaftsgewalt. dpa Bildfunk picture alliance/Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bundesministerin startete zudem am Montag die bundesweite Initiative "Stärker als Gewalt". Dafür haben sich Organisationen zusammengeschlossen, die Betroffenen helfen wollen. Außerdem sollen die Frauen ermutigt werden, sich Unterstützung zu holen. Bisher sucht laut Giffey nur jedes fünfte Opfer überhaupt Hilfe.

Frauen in Frauenhäusern Rund 70 Prozent der Bewohnerinnen in Frauenhäusern haben einen Migrationshintergrund. Zu den Hauptherkunftsländern zählen Syrien, Türkei, Afghanistan, Irak, Russland und Kosovo. Das Durchschnittsalter der Schutz suchenden Frauen lag bei 33 Jahren. Gut zwei Drittel der Frauen hatten minderjährige Kinder. Knapp die Hälfte war verheiratet oder in einer Beziehung. Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Frauenhaus lag bei etwa zwei Monaten. Allerdings blieb die Mehrheit der Frauen weitaus kürzer im Frauenhaus. Die Hälfte blieb weniger als einen Monat.

Hohe Dunkelziffer

12.125 Fälle von häuslicher Gewalt verzeichnete die Polizeistatistik in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr, in gut vier Fünftel der Fälle waren Frauen die Opfer von Angriffen ihrer Partner oder Ex-Partner. 27 wurden getötet, acht mehr als 2017.

Die gestiegenen Zahlen seien allerdings kein Zeichen für gestiegene Gewalt, darin sind sich die Experten einig. So sagt die Sozialpädagogin Andrea Bosch von der Koordinierungsstelle autonomer Frauenhäuser in Mannheim, das Thema sei durch mehr Aufklärung aus der Tabuzone herausgeholt worden. Trotzdem geht sie von einer nach wie vor hohen Dunkelziffer aus.

Viele Aktionen am Tag gegen Gewalt an Frauen

Frauenverbände, Gleichstellungs-, Frauen- und Integrationsbeauftragte machen den ganzen Montag über mit zahlreichen Aktionen auf die Problematik aufmerksam. In mehreren Städten wie Heilbronn, Baden-Baden oder Pforzheim wird die Flagge der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, die seit 20 Jahren zu diesem Gedenktag der UNO aufruft, gehisst "als sichtbares Signal gegen Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen", heißt es dazu auf der Homepage der Stadt Baden-Baden.

Dauer 1:08 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gehen auch in Baden-Württemberg zahlreiche Frauen auf die Straße. In Filderstadt (Kreis Esslingen) machte der Verein "Frauen helfen Frauen auf den Fildern" auf das Problem aufmerksam. Er berät Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Video herunterladen (2,6 MB | MP4)

Lichtprojektionen sollen Problem beleuchten

Zum Zeichen des Protests werden vielerorts unter dem Motto "Orange your City" öffentliche Gebäude orange beleuchtet, beispielsweise das Freiburger Theater, die SAP-Arena in Mannheim oder der Stuttgarter Hauptbahnhof. Dort endet die Projektion mit der Frage "Was ist deine Zahl?". Das solle deutlich machen, dass Gewalt gegen Frauen im persönlichen Umfeld stattfinde, heißt es in einer Mitteilung.