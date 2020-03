Frauen sind seltener in Führungspositionen, arbeiten häufiger in Teilzeit und verdienen weniger Geld als Männer. Daran scheint sich nichts zu ändern. Der aktuelle Stand in Baden-Württemberg - anlässlich des Weltfrauentags.

Frauen sind in den baden-württembergischen Unternehmen einer Studie zufolge weiterhin selten in Führungspositionen vertreten. In der obersten betrieblichen Führungsebene betrug ihr Anteil im Jahr 2018 knapp 26 Prozent. Das geht aus einer Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung hervor. Das Landeswirtschaftsministerium war Auftraggeber für die Studie, die anlässlich des Weltfrauentags an diesem Sonntag veröffentlicht wurde.

Studie: Frauen in der Topetage selten

Nach einer deutlichen Steigerung zwischen 2004 und 2012 habe sich zwischen 2012 und 2018 beim Frauenanteil auf den obersten Führungspositionen nur wenig getan. Die Zunahme betrug knapp vier Prozent. Gleichzeitig hat sich der Studie zufolge die Anzahl angestellter Frauen um knapp 19 Prozent deutlich stärker erhöht. Dadurch sei der Frauenanteil an allen beschäftigten Menschen von 45,3 auf 46,2 Prozent gestiegen.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte in Stuttgart: "Unternehmen sollten die Potenziale von Frauen in Führungspositionen viel stärker nutzen und den Aufstieg von Frauen gezielt fördern." Heutzutage brauche es auf allen Ebenen, besonders in den obersten Führungsebenen, Vielfalt, unterschiedliche Perspektiven und neue Denkrichtungen.

Wirtschaftsministerin: Steuerrecht setze falsche Anreize für Frauen

Anlässlich des Weltfrauentags kritisierte Hoffmeister-Kraut auch das Ehegattensplitting im Steuerrecht, weil es Fehlanreize für Frauen setze. Der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag) sagte die Wirtschaftsministerin: "Es darf nicht sein, dass Frauen, die familienbedingt öfter und länger aus dem Beruf ausscheiden und überproportional in Teilzeit arbeiten, (...) im Alter besonders armutsgefährdet sind." Die Steuerklasse V sehe sie sehr kritisch, "weil sie für den Partner, der weniger verdient, ein massiver Fehlanreiz sein kann, überhaupt nicht arbeiten zu gehen". Beim sogenannten Faktorverfahren werde die Steuerlast gerechter verteilt, und den Ehepartnern bleibe "Monat für Monat mehr Netto vom Brutto".

Hälfte der erwerbstätigen Frauen arbeitet in Teilzeit

Tatsächlich arbeitet rund die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Baden-Württemberg in Teilzeit (50,5 Prozent). Damit habe das Bundesland im EU-Vergleich die zweithöchste Teilzeitquote der Frauen nach den Niederlanden (75,8 Prozent), teilte das Statistische Landesamt am Freitag anlässlich des Weltfrauentages in Stuttgart mit.

In ganz Deutschland waren 2018 - neuere Zahlen liegen noch nicht vor - 47,2 Prozent der erwerbstätigen Frauen teilzeitbeschäftigt. Die Quote der Teilzeitarbeit der Frauen in der Bundesrepublik ist damit im EU-Ländervergleich am dritthöchsten nach Österreich (47,5 Prozent).

Grünen-Landeschefin: Pflege- und Sorgeberufe aufwerten

Die Grünen-Landesvorsitzende Sandra Detzer forderte anlässlich des Internationalen Frauentages eine stärkere Anerkennung der Pflege- und Sorgeberufe. Rund 80 Prozent der Beschäftigten in diesen Berufen seien Frauen, die jeden Tag als Pflegerinnen, Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen oder Hebammen einen großen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft leisteten, betonte Detzer am Sonntag in einer Pressemitteilung. Dafür reiche Dankbarkeit allein nicht aus. "Höhere Löhne, mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen sind ein Muss", sagte die Grünen-Landeschefin. In Baden-Württemberg seien hierfür bereits wichtige Schritte gegangen worden, wie etwa bei dem Betreuungsschlüssel in den Kitas oder bei der Hochschulausbildung für Gesundheitsberufe. Dennoch sei für die Aufwertung der Care-Berufe "noch viel zu tun".

Verband: Mütter Behinderter von Armut bedroht

Der baden-württembergische Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung wies zum Weltfrauentag auf die drohende Armut für Mütter behinderter Kinder hin. "Viele Mütter geben ihren Beruf auf und übernehmen 20, 30 Jahre lang die Pflege und Betreuung zu Hause. Neben der Sorge um das Kind kommt die Sorge vor Altersarmut noch dazu", sagte Geschäftsführerin Jutta Pagel-Steidl laut Mitteilung vom Freitag.

Der Selbsthilfeverband fordert deshalb eine deutliche Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch mehr Betreuungsangebote außerhalb der Familie sowie eine bessere Berücksichtigung der häuslichen Pflegearbeit in der Rente. "Die pflegenden Mütter behinderter Kinder werden oft vergessen. Und auch die geplante 'Respektrente' lässt diese Frauen mit ihren besonderen Herausforderungen außen vor", so Pagel-Steidl. Wer über Jahrzehnte Angehörige pflege, erreiche nicht die notwendige Anzahl an Versicherungsjahren, um die "Respektrente" beanspruchen zu können, kritisierte sie.