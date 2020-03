Die Zahl der Corona-Fälle steigt, nun zieht die Landesregierung die Reißleine: Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern werden verboten. Das trifft Sport, Kultur, Messen und Tourismus hart.

Es gibt immer mehr neue Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg und noch ist kein Ende absehbar: Deshalb hat die Landesregierung Veranstaltungen mit als 1.000 Menschen verboten. Die oberste Gesundheitsbehörde gab am Mittwoch einen entsprechenden Erlass an die Gesundheitsämter heraus.

Der Erlass gelte ab sofort und sei nicht befristet. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte bereits am Dienstag eine solche Verordnung angekündigt. Ziel sei es, Infektionsketten zu unterbrechen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Auch Stuttgarter Frühlingsfest abgesagt

Das Verbot wird vor allem den Sport, Messen und die Kultur hart treffen, aber auch das Handwerk und den Tourismus. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst aber in keinem Bundesland vorgesehen. Auch das traditionsreiche Stuttgarter Frühlingsfest, zu dem mehr als eine Million Besucher erwartet wurden, wurde bereits abgesagt.

Auch Vorlesungssäle bleiben erstmal leer

Zudem wird der Vorlesungsbeginn an den Hochschulen in Baden-Württemberg bis nach Ostern verschoben. Das hat das Wissenschaftsministerium am Mittwoch mitgeteilt. Das betreffe nach Bauers Angaben vor allem die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dort würden die Vorlesungen am eigentlich kommenden Montag starten, an den Universitäten Anfang April.