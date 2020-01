Friedrichshafen: ein leeres Parkhaus für 13 Millionen Euro

In vielen Städten verzweifelt man bei der Parkplatzsuche. Doch beim Sportpark in Friedrichshafen (Bodenseekreis) findet man garantiert einen - meistens sogar 420. So viele Stellplätze bietet ein neues Parkhaus. Doch das Auto abstellen will dort kaum jemand.