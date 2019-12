Wendlingen: Brand in Kindergarten verursacht hohen Schaden

Ursache noch unklar Wendlingen: Brand in Kindergarten verursacht hohen Schaden

Ein Brand in einem Kindergarten in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat am 1. Weihnachtstag einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.