Baden-Württemberg will die Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim weiter ausbauen. Die Zahl von derzeit 51 Häftplätzen soll auf 80 erhöht werden.

Gemeinsam mit dem "Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg" werde "mit Hochdruck" an einem weiteren Ausbau der Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim gearbeitet, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur epd mit. So soll die Zahl von derzeit 51 Häftplätzen auf 80 erhöht werden. Anfang Juni waren es noch 36 Plätze.

Abschiebehäftlinge und Strafgefangene nicht in denselben Gefängnissen

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) begrüßte, dass das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" vorsieht, Abzuschiebende zeitlich befristet auch in Gefängnissen unterbringen zu können. Dies sei ausnahmsweise gerechtfertigt, da die Zahl von bundesweit rund 500 Abschiebungshaftplätzen in keinem Verhältnis zur Anzahl der vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer stehe, hieß es weiter. Diese Diskrepanz sei Folge der hohen Zugangszahlen insbesondere in den Jahren 2015 und 2016, die in dieser Größenordnung nicht vorhersehbar waren.

Derzeit ist in Baden-Württemberg allerdings nicht geplant, Abschiebehäftlinge in denselben Gefängnissen wie Strafgefangene unterzubringen, teilte das Justizministerium auf Anfrage mit. Im baden-württembergischen Justizvollzug gebe es aufgrund eines starken Anstiegs ausländischer Gefangener seit Ende 2015 eine Überbelegung. Kapazitäten zur Aufnahme von Abschiebehäftlingen existieren dort daher nicht.