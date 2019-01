Nach den starken Schneefällen sorgen jetzt Tauwetter und Dauerregen in Baden-Württemberg für Hochwasser. Leichte Überschreitungen des Meldewertes gibt es schon an einigen Flüssen.

Etwa am Neckar in Gundelsheim, in Lauffen (beide Kreis Heilbronn) und Horb (Kreis Freudenstadt) sowie etwa auch an der Rems oder der Fils wurden nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale bereits in der Nacht Meldewasserstände überschritten. Am Neckar stiegen die Pegelstände auch am Montagmorgen noch weiter, sagte ein Hydrologe der Zentrale.

Höhepunkt an der Rems schon vorüber

In Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis) sei es an der Rems in der Nacht bereits kurz vor Mitternacht zu einem Hochwasser gekommen, wie es nur einmal alle 10 bis 20 Jahre vorkommt, so der Hydrologe. Seither war der Pegelstand aber wieder gesunken.

In Heidelberg und weiteren Orten drohen Überspülungen

In Heidelberg sowie in Eberbach und Neckargemünd (beide Rhein-Neckar-Kreis) drohten bereits am frühen Montagmorgen Straßen entlang des Neckars überspült zu werden. Die Polizei war im Einsatz, um Autos aus den gefährdeten Bereichen zu entfernen.

Bislang nur vereinzelt Überflutungen

Auch an Main und Tauber sind die Meldewerte teilweise leicht überschritten. An Kocher und Jagst sind die Pegel teils deutlich erhöht - aber nicht im kritischen Bereich. Es gibt vereinzelte Überflutungen von Flächen in Ufernähe.

Hochwasserschwerpunkt im Schwarzwald und im Nordosten BWs

Schwerpunkte seien am Montag der nordöstliche Landesteil sowie der Schwarzwald, sagte der Hydrologe. Dort seien vereinzelt Hochwasser möglich, wie sie etwa alle zwei bis fünf Jahre einmal vorkommen. Am unteren Neckar wird gegen Montagabend ein etwa zweijährliches Hochwasser erwartet.

Die Pegel können noch steigen (Archivbild) dpa Bildfunk

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte zuvor im Schwarzwald vor starkem Tauwetter. In Verbindung mit Dauerregen könnten zum Teil binnen 24 Stunden bis zu 80 Liter Wasser pro Quadratmeter abfließen, wie der DWD auf seiner Webseite mitteilt.

Auf der Ostalb seien Abflussmengen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich. In den Kreisen Reutlingen, Tübingen, Calw und Freudenstadt könnten Fließgewässer über die Ufer treten und landwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden.