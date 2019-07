per Mail teilen

Für die baden-württembergische CDU könnte es ein historischer Tag werden. Bei ihrem Landesparteitag stellt die Partei die Weichen für die Zukunft. Mittendrin: Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Mit der Nominierung von Eisenmann plant die baden-württembergische CDU in Heilbronn für eine erfolgreiche Landtagswahl 2021. Eisenmanns Ziel: Sie will nicht nur die erste Spitzenkandidatin der immer noch eher konservativ geprägten baden-württembergischen CDU werden. Die 54-Jährige möchte sich auch als Herausforderin bei der Landtagswahl 2021 gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann durchsetzen - und so den Grünen die Macht abjagen.

Eisenmann optimistisch für die Wahl

"2021 ist für die CDU ein ganz wichtiges Wahldatum, das steht außer Frage", sagte Eisenmann vor dem Parteitag. "Allerdings traue ich uns den Erfolg zu - das ist keinesfalls chancenlos." Die überwältigende Mehrheit der CDU-Delegierten beim Landesparteitag dürfte ihr sicher sein.

"Ich gehe fest von einer breiten Unterstützung für Susanne Eisenmann aus, da wird es keine Bedenken oder Gegenbewegungen geben", sagte im Vorfeld auch der CDU-Fraktionschef im Landtag, Wolfgang Reinhart, der "Schwäbischen Zeitung".

Strobl muss hinten anstehen

Eisenmann hatte sich im Rennen um die Nominierung gegen den CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl durchgesetzt, ihren langjährigen Weggefährten. Dieser hatte nach monatelangem internen Machtkampf auf die Kandidatur verzichtet und Eisenmann seine Unterstützung zugesagt.

Regierungschef Kretschmann forderte die CDU auf, nach der Nominierung ihrer Spitzenkandidatin nicht in einen frühen Wahlkampfmodus zu verfallen. "Wir sind jetzt noch eineinhalb Jahre gewählt" sagte er. "Und ich kann nur dringend raten, jetzt nicht mit dem Wahlkampf anzufangen."

Kretschmann mahnt zur Gelassenheit

Zwar werde Eisenmann auf dem Parteitag naturgemäß erklären müssen, warum sie die richtige Person für diesen Posten sei. "Aber dann sollte die CDU damit aufhören", sagte Kretschmann. "Wahlen werden nicht eineinhalb Jahre vor den Wahlen entschieden".

Nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit mit dem CDU-Landesvorsitzenden und Innenminister Thomas Strobl werde er sich künftig auf eine neue Ansprechpartnerin konzentrieren, sagte Kretschmann weiter. Die CDU habe entschieden, dass die Spitzenkandidatin auch die Koordinatorin des Koalitionspartners ist. "Insofern wird meine Kultusministerin unser Hauptansprechpartner sein", so der Ministerpräsident.