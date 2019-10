per Mail teilen

Der baden-württembergische Beauftragte gegen Antisemitismus, Michael Blume, hat am Dienstag angekündigt, sich bei Facebook und Twitter abzumelden. Hass und Drohungen gegen ihn und seine Familie seien zu viel geworden.

Baden-Württembergs Antisemitismus-Beauftragter, Michael Blume, verlässt die sozialen Medien. Er wolle nicht weiter ein Geschäftsmodell unterstützen, das Radikalisierung befeuert, sagte er dem SWR am Dienstag. Seine Accounts bei Facebook und Twitter lösche er demnächst.

"Schon seit Jahren warne ich ja vor den Gefahren der digitalen Verrohung und Radikalisierung und habe sie auch mit Beschimpfungen, Drohungen etc. immer wieder am eigenen Leib erfahren", teilte Blume in einem Post auf Facebook mit. Dennoch habe er sich immer wieder eingeredet, er müsse dabei bleiben, "den Extremen nicht das Feld überlassen". Letztendlich habe er sich aber anders entschieden. Er werde das Internet weiter konstruktiv nutzen. Er bleibe über seinen Blog weiterhin erreichbar.

Blume: "Wir sind dort nicht Kunden, wir sind dort Produkt"

Künftig wolle er "noch mehr Zeit" damit verbringen, sich mit Menschen im direkten Gespräch auszutauschen. "Ich entscheide mich gegen die Reichweite und für die Wirkung", so Blume.

Blume hat sich wiederholt sehr kritisch zu den sozialen Medien geäußert, die aus seiner Sicht zur Verbreitung von Rassismus und Antisemitismus beitragen. Zuletzt veröffentlichte er dazu eine eigene Studie. Wiederholt hatte er Drohungen gegen seine Person öffentlich gemacht.