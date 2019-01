Von dem Angriff auf persönliche Daten im Internet sind auch zahlreiche Politiker aus Baden-Württemberg betroffen - darunter Mitglieder der grün-schwarzen Landesregierung.

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Online-Angriff getroffen. Allerdings gehe es bei ihm um wenige, veraltete Daten, sagte ein Regierungssprecher. So wurden von Kretschmann eine Handynummer und eine Festnetznummer im Internet veröffentlicht, ebenso von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) und von Innenminister Thomas Strobl (CDU), dem Grünen-Landesvorsitzenden Oliver Hildenbrand und CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart.

Nach SWR-Recherchen sind 14 Landtagsabgeordnete der Grünen und 39 CDU-Landtagsabgeordnete betroffen. Das entspricht fast der kompletten CDU-Landtagsfraktion.

Nach Einschätzung von Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt ergebe sich keine erhöhte Gefährdungslage, so ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums gegenüber dem SWR. In Abstimmung mit den Bundesbehörden versuche die Cyberabwehr beim Landeskriminalamt die bislang unbekannten Urheber des Datenklaus zu ermitteln.

Datenklau bei Politikern, Prominenten und Journalisten Unbekannte haben vertrauliche Daten von Personen des öffentlichen Lebens im Internet veröffentlicht. Getroffen hat es unter anderem den Großteil der CDU-Landtagsfraktion und Ministerpräsident Kretschmann (Grüne).

Kein Hackerangriff auf Landtag

Ein Hackerangriff auf den Landtag wird nicht vermutet. "Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Informationen aus dem Kommunikationssystem des Landtags und damit von Accounts der Abgeordneten, der Fraktionen oder der Verwaltung abgeflossen sind", so Landtagsdirektor Berthold Frieß.

25 Grünenpolitiker im Visier

Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand sagte, man gehe davon aus, dass Datensätze von insgesamt 25 Grünen-Politikern aus Baden-Württemberg veröffentlicht worden seien. Die Grünen-Landtagsfraktion in Stuttgart bestätigte, dass 14 Landtagsabgeordnete betroffen seien: "Diese Datensätze umfassen vor allem Telefonnummern sowie E-Mail-Adressen und Postanschriften."

Die CDU-Landtagsfraktion bestätigte dem SWR lediglich, dass "zahlreiche Abgeordnete" betroffen seien. Nach SWR-Informationen sind darunter auch viele Bundestagsabgeordnete aus dem Land, zum Beispiel die CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting (CDU) aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen oder Ingo Wellenreuther (CDU) aus Karlsruhe.

Auch FDP bestätigt Attacke

Bei der FDP hat es nur wenige Landespolitiker getroffen. Die drei Betroffenen wüssten Bescheid und könnten selbst entscheiden, ob sie ihre Handynummern nun ändern wollten, so die Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg, Judith Skudelny. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke betonte die Bedeutung von Datensicherheit. Man dürfe sich in dem Bereich nicht zurücklehnen. Die SPD-Landtagsfraktion teilte mit, bisher scheine von dem Angriff kein Mitglied aus ihren Reihen betroffen zu sein.

Sckerl: Möglicher Hinweis auf rechte Kreise?

Wer für den Angriff verantwortlich ist und mit welcher Absicht die Daten verbreitet wurden, ist unklar. Dass sowohl im Bund als auch im Land keine AfD-Politiker betroffen sind, könne ein Hinweis auf mögliche Urheber sein, sagte Grünen-Innenexperte Hans-Ulrich Sckerl dem SWR. "Vielleicht sind es rechte Kreise, darüber wird ja spekuliert", so Sckerl. Unklar ist, ob die Daten bisher nicht nur veröffentlicht, sondern auch missbraucht worden sind. Hinweise gebe es bei den Grünen, so Sckerl: "Es gibt einzelne Hinweise, dass es seltsame kryptische SMS gegeben hat, wo weder deren Absender noch der Sinn dieser SMS klar erkennbar gewesen ist". Sckerl betonte, es gebe Verbesserungsbedarf in Sachen Sicherheit. "Das fängt bei Passwörtern an, Ablageplätzen, Umgang mit Social Media. Da wird doch ziemlich viel preisgegeben."

Datenklau: "Auch Spuren ins Ausland sind denkbar" Im Fall der Verbreitung persönlicher Daten von Politikern und Prominenten im Internet ist die entscheidende Frage, wer dahinter steckt, so ARD Sicherheits-Experte Michael Götschenberg (rbb).

Veröffentlichung bereits vor Weihnachten

Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ein Unbekannter über ein Twitter-Konto im Dezember massenweise persönliche Daten veröffentlicht hat, darunter Handynummern und private Chat-Protokolle. Betroffen sind mit Ausnahme der AfD alle im Bundestag vertretenen Parteien. Auch Daten von Prominenten, Schauspielern, Künstlern und Journalisten wurden veröffentlicht. Es handelt sich neben Handynummern und Adressen auch um parteiinterne sowie persönliche Kommunikation in Form von Chats und Briefen.

Mittlerweile hat sich die Generalbundesanwaltschaft in die Prüfung des groß angelegten Online-Angriffs eingeschaltet. Dazu sei in der Behörde in Karlsruhe ein sogenannter Beobachtungsvorgang angelegt worden, sagte eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums am Freitag in Berlin.