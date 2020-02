Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg pro Tag 1,2 Personen im Straßenverkehr gestorben. Das hat Innenminister Strobl (CDU) am Freitag bekanntgegeben. Doch wie viel ist das eigentlich im Verhältnis zu anderen Todesursachen? Ein Überblick.

Jeden Tag passieren Autounfälle, bei denen Menschen sterben. Aber der Tod durch einen Verkehrsunfall zählt längst nicht zu den häufigsten Todesursachen in Baden-Württemberg. Eine Auswertung der Zahlen des Statistischen Landesamtes von 2017 zeigt, dass gängige Krankheiten viel häufiger zum Tode führen.

Herz-Kreislauf-Erkrankung: Pro Tag starben 107,7 Menschen

Laut Statistischem Landesamt war die häufigste Todesursache 2017 eine Erkrankung des Kreislaufsystems. 39.309 Menschen starben daran. Das macht insgesamt über 36 Prozent aus. Dazu gehören etwa Herzinfarkte mit 5.859 Todesfällen, Bluthochdruck mit 4.831 Toten und sonstige Formen von Herzkrankheiten.

Die Zahl der Männer, die durch einen Herzinfarkt starben, lag 2017 bei 3.473 Fällen in Baden-Württemberg. Häufige Gründe für ein frühzeitiges Sterben sind laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg ein ungesunder Lebensstil, Defizite in der Gesundheitsvorsorge sowie schlechte Umwelt- und Lebensbedingungen.

Im Jahr 2017 sind in Baden-Württemberg laut Statistischem Landesamt insgesamt 109.120 Menschen gestorben. Davon 53.677 Männer und 55.443 Frauen. Zum Verhältnis : 2017 lebten in unserem Bundesland 11.023.425 Menschen.

Bösartiger Tumor: Pro Tag starben 72,3 Menschen

Mit 22.924 Todesfällen in Baden-Württemberg sind bösartige Tumorerkrankungen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Zu den häufigsten Tumor-Erkrankungen mit Todesfolge zählen deutschlandweit Lungen- und Bronchialkrebs, Brustdrüsenkrebs (7,9 Prozent), Bauchspeicheldrüsenkrebs (7,9 Prozent) und Dickdarmkrebs (6,7 Prozent).

Grippe: Pro Tag starben 0,82 Menschen

An der Grippe starben 2017 im Land 300 Patienten. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Todesfälle sind das nur 0,27 Prozent. Unter den Grippe-Toten waren 2017 zwei Personen unter 30 Jahre, 149 Menschen dagegen über 85 Jahre.

Weitere Todesursachen durch Krankheit in Baden-Württemberg 2017:

Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen: 6.923

Diabetes: 3.149

Alzheimer: 897

HIV: 24

Alkohol: Pro Tag starben 3,8 Menschen

Auch starker und regelmäßiger Alkoholkonsum kann in bestimmten Fällen zum Tod führen. 2017 sind laut Statistischem Landesamt in Baden-Württemberg 1.392 Menschen an den Folgen von Alkohol gestorben - darunter besonders viele Männer: So waren 74,2 Prozent der Alkoholtoten männlich.

Verkehr: Pro Tag starben 1,2 Menschen

Die Zahl der Verkehrstoten auf baden-württembergischen Straßen hat nach vorläufigen Zahlen aus dem Jahr 2019 einen historischen Tiefstand erreicht. Sie ging laut Innenministerium im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 437 Verkehrstote zurück.

2019 gab es in Baden-Württemberg insgesamt 437 Verkehrstote. (Symbolbild) dpa Bildfunk Joern Pollex

Suizid: Pro Tag nahmen sich 3,6 Menschen das Leben

Im Jahr 2017 haben sich insgesamt 1.331 Menschen das Leben genommen. Ein Blick auf die Zahlen von 1980, da waren es noch 1.843 Menschen, zeigt eine deutliche Abnahme. Jedoch ist auch hier wieder die Zahl der Männer auffällig: Von den insgesamt 1.331 Toten im Jahr 2017 sind 1.013 Männer - das sind über 75 Prozent. Unter den 50- bis 55-Jährigen war die Suizid-Rate 2017 am höchsten: 160 Menschen.

In Deutschland starben im Jahr 2017 insgesamt 9.235 Personen durch Suizid - das waren über 25 Personen pro Tag.

Ertrinken: Pro Tag starben 0,15 Menschen

Im Jahr 2017 sind 55 Menschen im Land ertrunken, darunter ein Kind unter fünf Jahren. Im Vergleich: 1980 waren es noch 104 Menschen in Baden-Württemberg.