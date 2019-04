per Mail teilen

Schieben Eltern die Erziehung ihrer Kinder immer mehr auf die Lehrer? Und das schon in der Grundschule? Zwei Grundschullehrerinnen reden im Gespräch mit dem SWR Klartext.

Immer mehr Eltern verabschiedeten sich von ihrem Erziehungsauftrag und "vom gemeinsamen Wirken mit Lehrern", beklagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kürzlich. Während sie in einer Veranstaltungsreihe den Dialog mit den Eltern sucht, müssen sich Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag damit auseinandersetzen, wenn die Erziehung auf die Schule abgeschoben wird. Zwei von ihnen, beide Grundschullehrerinnen in Baden-Württemberg, haben mit dem SWR über ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen.

"Es mangelt an grundlegenden Fähigkeiten"

Beide Lehrerinnen wollen anonym bleiben. Nach eigener Aussage arbeiten sie an einer "Brennpunktschule". Eisenmanns These können sie aus ihrem Berufsalltag bestätigen. Weil manche Eltern überfordert sind, kümmern sie sich oft nicht genug um ihre Kinder, vermuten die beiden.

Bei anderen Eltern sei es schlicht Faulheit. Mit der Folge, dass es den Schülerinnen und Schülern an grundlegenden Fähigkeiten mangele, erklären sie: "Zum großen Teil haben wir Kinder, deren deutscher Wortschatz gering ist. Sie haben noch nie etwas ausgeschnitten oder können einen Stift nicht richtig halten. Oder sie können sich noch nicht die Schuhe selbst binden. Da gibt es durchaus Drittklässler, die das noch nicht können. Da fehlt es schon an Vorbereitung.“

Problem Überarbeitung

Ein Problem scheint zu sein, dass Eltern sich überarbeiten oder etwa auch nachts im Job gefordert sind. Dann hätten sie am Morgen keine Zeit oder Energie, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Die beiden Lehrerinnen merken das zum Beispiel im Winter daran, dass die Kinder "zum Teil ohne Jacke in die Schule geschickt werden oder mit einer ganz dünnen Jacke, die dann eindeutig zu kalt ist".

Wenn die Lehrerinnen nachfragen, warum ihre Schüler nicht richtig angezogen oder mit zu wenig Kleidung zum Unterricht kommen, "dann kommt oft: 'Die Mama hatte keine Zeit' oder 'Die Mama war nicht da, es war morgens niemand da, ich hab mich selbst angezogen'." Weil manche Kinder auch mit zerrissener Kleidung und kaputten Schuhen kamen, hätten die Lehrkräfte selbst ihnen schon Schuhe gekauft – mit Schulbudget, oder die Lehrer hätten zusammengelegt.

Verwahrlosung gehe durch alle Schichten

Die zwei Lehrerinnen sprechen von Verwahrlosung mancher Kinder – und das sei kein Schichten-Problem. "Man sieht schon die Tendenz, dass das eher in den unteren Schichten verankert ist. Aber es gibt auch in den höheren Schichten solche Probleme, dass die Eltern sich einfach nicht kümmern wollen, aus Bequemlichkeit oder sonst was."

Teilweise würden die Kinder auch gar nicht nach der Schule nach Hause wollen. "Dann kommen Sätze wie 'Ich will lieber mit dir mit nach Hause gehen!'", erzählt eine der beiden Lehrerinnen. Noch dramatischer: Manchmal würden sie mit 'Mama' angesprochen. Auch sei schon der Satz gefallen: "Ich wünschte, du wärst meine Mama!"