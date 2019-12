Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln nach Deutschland holen - das sei ein "Gebot der Humanität", sagt der grüne Landesvorsitzende Hildenbrand. Damit unterstützt er seinen Partei-Chef Habeck - und kritisiert gleichzeitig die CDU.

Der Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Oliver Hildenbrand, unterstützt die Forderung des Bundesvorsitzenden Robert Habeck, Flüchtlinge - vor allem Kinder - von den griechischen Inseln nach Deutschland zu holen. Im SWR erklärte Hildenbrand, die Grünen in Baden-Württemberg würden dies mit großem Nachdruck und aus ganzem Herzen tun.

"Menschen aus einer Notsituation in Sicherheit zu bringen, ist ein Gebot der Humanität." Oliver Hildenbrand, Landesvorsitzender der Grünen in BW

CDU mache es sich zu einfach

Hildenbrand kritisierte die CDU: Sie mache es sich zu einfach und verstecke sich hinter dem Hinweis, das Problem könne nur auf europäischer Ebene gelöst werden. Wer die gemeinsamen europäischen Werte ernst nehme, dürfe nicht tatenlos zusehen, wie Menschen unter den Folgen einer verantwortungslosen Flüchtlingspolitik leiden, so der Grünen-Landesvorsitzende.

Auch andere Grüne fordern Hilfe

Manfred Lucha (Grüne) signalisierte bereits im November Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. dpa Bildfunk picture allianceSebastian Gollnowdpa (Archiv)

Auch der baden-württembergische Integrationsminister Manfred Lucha (Grüne) unterstützt den Vorstoß von Habeck, bis zu 4.000 Kinder von den griechischen Inseln zu holen - auch ohne europäischen Konsens. Er sagte am Montag in Stuttgart: "Während viele von uns in diesen Tagen der christlichen Weihnachtsbotschaft von der Heiligen Familie lauschen (...), hausen nicht weit von uns entfernt auf den griechischen Inseln Tausende geflüchtete, unbegleitete Kinder in Elend und Dreck." Das Warten auf irgendeine gesamteuropäische Lösung am Sankt-Nimmerleinstag nutze dort niemandem. Der Integrationsminister hatte dem Bund bereits Mitte November angeboten, mehr junge Flüchtlinge aufzunehmen, als das Land müsste.

Kretschmann sieht Verantwortung beim Bund

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußerte sich am Montag zu dem Vorschlag und bezeichnete die Situation auf den griechischen Inseln als "unerträglich". Gleichzeitig verwies er aber darauf, dass der Bund verantwortlich sei. "Es ist Angelegenheit der Bundesregierung und nicht der Landesregierung, ein Sonderkontingent der Länder für die Aufnahme von Flüchtlingen zu bestimmen", sagte Kretschmann der "Stuttgarter Zeitung" (Dienstag). "Wenn sich jedoch die Bundesregierung dazu entschließen würde, wäre Baden-Württemberg bereit, Kinder aufzunehmen", versicherte Kretschmann.

Das Bundesinnenministerium lehnt einen Alleingang Deutschlands ab. Andere EU-Länder würden sich dann ihrer Verantwortung entziehen, hieß es am Freitag.