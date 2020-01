Zwei Landesminister wollen sich zum Ende der Wahlperiode aus der Politik zurückziehen. Umweltminister Untersteller und Finanzministerin Sitzmann wollen nächstes Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zwei wichtige Grünen-Minister in Baden-Württemberg verabschieden sich aus der Landespolitik. Umweltminister Franz Untersteller und Finanzministerin Edith Sitzmann wollen sich zum Ende der Wahlperiode aus der Politik zurückziehen. Das haben sie am Donnerstagvormittag angekündigt.

Sitzmann will keine politischen Ämter mehr

In Sitzmanns Erklärung, die dem SWR vorliegt, heißt es, sie strebe keine politischen Ämter mehr an. Das habe sie gemeinsam mit ihrem Mann entschieden. Die 57-jährige Sitzmann, seit fast 20 Jahren im baden-württembergischen Landtag, war immer wieder auch als mögliche Nachfolgerin für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehandelt worden.

Sitzmann: "Es war mir eine Ehre"

"Fast zehn Jahre in der Opposition, zehn Jahre in der Führungsriege der größeren Regierungspartei: Das war eine tolle Zeit, aber nächstes Jahr kommt für mich etwas anderes", sagte Sitzmann. "Es war und ist mir eine Ehre und Verantwortung, so lange Zeit für die Bürgerinnen und Bürger des Landes arbeiten zu dürfen", so die Finanzministerin. Vom Ausbau der Kleinkindbetreuung oder der Einführung der Gemeinschaftsschule über den ersten Nationalpark im Land, die Umstellung der Pensionsvorsorge auf nachhaltige Kriterien bis hin zum Einstieg in den Abbau von Schulden: Sitzmann zeigte sich rückblickend zufrieden mit den grünen Erfolgen.

Reform der Grundsteuer als wichtige Aufgabe

Nun freue sich Sitzmann darauf, "ab 2021 mehr Zeit mit meinem Mann und Freunden verbringen zu können und öfter zu Hause in Freiburg zu sein". Bis dahin gebe es noch genug zu tun: "Wir müssen die Reform der Grundsteuer umsetzen, damit die Städte und Gemeinden diese wichtige Einnahmequelle auch in Zukunft haben".

Die Grünen-Politikerin kam 2002 über den Wahlkreis Freiburg II in den Landtag, ab 2011 führte sie die grüne Fraktion als Chefin in der grün-roten Koalition. Das Amt der Finanzministerin begleitet sie seit 2016.

Untersteller will etwas anderes als Landespolitik machen

Umweltminister Franz Untersteller hat seine Entscheidung in einem Brief an den Grünen-Kreisverband Stuttgart mitgeteilt. Denn der Kreisverband muss nun einen neuen Landtagskandidaten für den Wahlkreis Stuttgart Nord finden. Untersteller schreibt in dem Brief, er sei nächstes Jahr mit 64 Jahren noch jung und fit genug, etwas anderes als Landespolitik zu machen. Schließlich sei er bis dahin der dienstälteste Umweltminister in Deutschland.

Im kommenden Jahr ist Untersteller seit 40 Jahren in der Landespolitik aktiv. Unter Ministerpräsident Kretschmann war er in zwei Amtszeiten Umweltminister.

Hermann will weitermachen

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grünen) will bei der nächsten Landtagswahl dagegen wieder antreten. Er habe noch Kraft und Ideen, sagte Hermann dem SWR. Außerdem sehe er noch Projekte, die er gern machen würde. Winfried Hermann ist seit 2011 Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Bei der nächsten Wahl ist er 68 Jahre alt. In Gesprächen mit den Ortsverbänden in seinem Stuttgarter Wahlkreis auf den Fildern habe er sich den nötigen Rückhalt für eine erneute Kandidatur geholt. Das sei der erste Schritt zur Wiederwahl, so Hermann.

Grüne in Baden-Württemberg vor Umbruch

Mit dem Rückzug von Untersteller und Sitzmann stehen die Grünen im Land vor einem Umbruch. Am Dienstag war bereits bekannt geworden, dass Staatsminister Volker Ratzmann, der Baden-Württemberg beim Bund vertritt, in die Wirtschaft wechselt. Zudem tritt Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn nicht mehr zur Wiederwahl an.