per Mail teilen

Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg haben sich auf einen Kompromiss zur "Landarztquote" verständigt. Das Thema war in der Landesregierung bis zuletzt umstritten.

Von 150 neuen Medizin-Studienplätzen an den Universitäten in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sollen ab dem kommenden Wintersemester 75 Plätze über eine sogenannte Landarztquote vergeben werden. Abiturienten können dann auch ohne einen Einser-Schnitt Medizin studieren, wenn sie sich verpflichten, mindestens zehn Jahre als Arzt in einem unterversorgten Gebiet zu arbeiten.

Geplant ist ein Studienschwerpunkt "Hausarztmedizin"

Zudem sollen die medizinischen Fakultäten an den Universitäten einen Schwerpunkt ländliche Hausarztmedizin einführen. Allen Studenten der Humanmedizin steht es nach Angaben der Grünen dann frei, sich im Laufe des Studiums für diesen Schwerpunkt zu entscheiden.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte dem SWR, trotz Bedenken sei man den Kompromiss eingegangen, um 150 neue Medizinstudienplätze zu schaffen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart äußerte sich zufrieden, weil mit der "Landarztquote" gegen den Ärztemangel in unterversorgten Gebieten vorgegangen werde. Weitere 75 Studienplätze sollen zudem ein freiwilliges Curriculum erhalten, um auf die Landarzt-Tätigkeit vorzubereiten.

Kritik von der Opposition

SPD-Gesundheitsexperte Rainer Hinderer dagegen sprach von einem faulen Kompromiss, der der Sache nicht dienlich sei. Auch FDP-Gesundheitsexperte Jochen Haußmann kritisierte die Landarztquote. "Wer mit Verpflichtungsquoten arbeitet, ist auf dem Holzweg", sagte er.

Ländliche Versorgung derzeit problematisch

Die Aussichten für die ärztliche Versorgung in Baden-Württemberg sind düster: Nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung sind derzeit rund 600 Stellen unbesetzt. Mehr als ein Drittel der rund 7.000 Hausärztinnen und -ärzte ist älter als 60 Jahre, etwa 1.300 sind sogar älter als 65. Das bedeutet, dass in naher Zukunft jede dritte Praxis im Land keinen Nachfolger bekommt. Die Landesregierung geht davon aus, dass aktuell rund 665.000 Menschen keinen Hausarzt in ihrer Heimatgemeinde haben.

Im Vorfeld der Einigung hatten die Grünen eine "Landarztquote" abgelehnt. Sie sympathisieren mit einem Vorschlag der medizinischen Fakultäten der Universitätskliniken Ulm, Tübingen, Freiburg, Heidelberg und Mannheim. Diese regten Stipendien ab dem 5. oder 7. Semester in Höhe von 600 Euro im Monat an - für Studentinnen und Studenten, die sich verpflichten, später auf dem Land zu arbeiten.

Landesärztekammer ist gegen Quote

Auch die Landesärztekammer Baden-Württemberg war bislang entschieden gegen eine Landarztquote und für das Modell, das die medizinischen Fakultäten der Unikliniken vorgeschlagen hatten. Zwang sei "ein ungeeignetes Mittel, um dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten in ländlichen Regionen langfristig erfolgreich zu begegnen".

So ist es beim Nachbarn Rheinland-Pfalz

Das Nachbarland Rheinland-Pfalz hat eine "Landarztquote" im September beschlossen. Demnach sollen 6,3 Prozent der Medizin-Studienplätze im Land an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, nach ihrem Studium und ihrer Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin für zehn Jahre in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet zu arbeiten. 1,5 Prozent der Studienplätze sind darüber hinaus für angehende Ärztinnen und Ärzte vorgesehen, die sich zur späteren Arbeit in einem Gesundheitsamt verpflichten. Medizinerinnen und Mediziner, die der Verpflichtung nicht nachkommen, können mit einer Vertragsstrafe von 250.000 Euro belegt werden.

Problem besteht bundesweit

In acht weiteren Bundesländern wird ebenfalls eine Landarztquote diskutiert. Der Ärzteverband Marburger Bund lehnt sie ab. Zum einen, weil die politischen Planungen "lediglich auf eine andere Verteilung der Zulassungen, nicht aber auf eine dringend erforderliche Erhöhung der Medizinstudienplätze gerichtet sind". Zum anderen, weil so eine Zwangsmaßnahme auch für den stationären Bereich gelten müsste. Krankenhäuser und Kliniken jenseits von Ballungsgebieten litten genauso unter Ärztemangel, heißt es in einem Beschluss vom Herbst 2018.