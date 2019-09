per Mail teilen

Der Mangel an Hausärzten in Baden-Württemberg verschärft sich - und die grün-schwarze Landesregierung streitet sich wegen geeigneter Gegenmaßnahmen. Ein Beispiel ist die Landarztquote.

Nach den jüngsten Zahlen der Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg sind mehr als ein Drittel der rund 7.000 Hausärzte im Land älter als 60 Jahre, etwa 1.300 niedergelassene Hausärzte sind sogar älter als 65. Die Folge: Mittelfristig könnte es für jede dritte Praxis keinen Nachfolger geben. Besonders angespannt ist die Situation in ländlichen Regionen wie dem Rhein-Neckar-Kreis, dem Schwarzwald oder auf der Ostalb.

Medizinstudium ohne Numerus Clausus - aber mit Verpflichtung

Als mögliche Lösung dieser Probleme sieht die baden-württembergische CDU eine sogenannte Landarztquote. Die CDU will, dass Menschen Medizin studieren können, wenn sie sich danach für eine bestimmte Zeit als Landarzt verpflichten. Als Vorbild dient Rheinland-Pfalz, wo eine solche Landarztquote schon beschlossene Sache ist.

Ein Teil der Medizinstudienplätze wird hier ohne Numerus Clausus vergeben, wenn sich die Studenten verpflichten, nach dem Studium zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten. Bestärkt sieht sich die CDU durch erste Erkenntnisse: In NRW gab es im letzten Semester mehr als 1.300 Interessenten für die 145 Medizinstudienplätze mit Landarztquote.

Skepsis bei den Grünen

Die Grünen sind im Bezug auf die Landarztquote jedoch skeptisch, es herrscht Uneinigkeit in der Landesregierung. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sagte dem SWR, die Abiturienten müssten sich aufgrund der Quote zu früh festlegen, was sie zwölf Jahren später machen wollten.

"Wir ringen darum, was die besten Maßnahmen sind, um unser Ziel zu erreichen." Theresia Bauer, BW-Wissenschaftsministerin

Allerdings weiß auch die grüne Ministerin, dass dringend etwas gegen den Hausärztemangel getan werden muss. Sie signalisiert Kompromissbereitschaft im Streit mit der CDU: "Beim Ziel sind wir uns einig, deshalb werden wir uns auch in irgendeiner Weise verständigen", so Bauer.