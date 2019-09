Die grün-schwarze Landesregierung will in den kommenden zwei Jahren mehr als 1.000 zusätzliche Lehrerstellen schaffen. Das steht im Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/21, auf den sich die Haushaltskommission am frühen Montagmorgen geeinigt hat.

Laut Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sind die Stellen nötig, um bereits beschlossene Maßnahmen in den Schulen umzusetzen, beispielsweise den Ausbau der Fächer Ethik und Informatik und den Ausbau des Ganztagsunterrichts. Auch die Einbeziehung behinderter Kinder in den regulären Schulunterricht, die sogenannte Inklusion, soll mit dem Geld stärker gefördert werden. Zudem will Eisenmann die Reserve an Lehrern aufstocken, die bei Krankheiten einspringen - von derzeit 1.666 auf 2.000 Stellen. Außerdem soll es im Haushalt zusätzliche Mittel zur Stärkung von Schulleitungen geben.

Lehrer fehlen an vielen Orten. Im neuen Haushalt sind viele Stellen eingeplant. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste Franziska Kraufmann

Auch Investitionen für besseren Klimaschutz geplant

Auch die Polizei soll personell aufgestockt werden. Weitere Schwerpunkte sind Klimaschutz, Geld für Wohnraum und Forschung an Künstlicher Intelligenz. Am Morgen hatte der Fraktionschef der Grünen, Andreas Schwarz, schon mitgeteilt, es gebe mehr Geld für soziale Teilhabe und für Verbesserungen bei der Kinderbetreuung. Konkrete Summen hatte er allerdings nicht genannt. Ursprünglich hatten die Ministerien fünf Milliarden Euro mehr beantragt als im aktuellen Haushalt vorgesehen, Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hielt das aber angesichts sinkender Steuereinnahmen für nicht realisierbar.

Viele Minister hatten mehr Ausgaben angemeldet, als Finanzministerin Sitzmann (Grüne) einplanen wollte. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Justizwachtmeister bekommen mehr Gehalt

Wie ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sagte, ist ein Teil der Einigung eine Gehaltserhöhung für bestimmte Landesbeamte. In den unteren Tarifgruppen A5 und A6 (2.300 Euro beziehungsweise 2.340 Euro monatlich im ersten Berufsjahr) soll es ab 2020 mehr Geld geben. Das betrifft zum Beispiel Justizwachtmeister, aber auch andere Beamte des Justizministeriums, des Innen- und des Finanzministeriums. Die Anhebung soll jährlich 2,1 Millionen Euro kosten.

Was passiert mit den Millionen-Bußgeldern der Autobauer?

Der Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre ist der erste, für den die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse gilt, das heißt, es dürfen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Offen ist auch noch, wie mit dem Geld umgegangen wird, das die Autokonzerne an das Land bezahlen müsssen. Vor einer Woche hatte der Autobauer Daimler im Zuge des Dieselskandals den Strafbefehl der Stuttgarter Staatsanwaltschaft über 870 Millionen Euro akzeptiert. Bereits Anfang Mai hatte der Stuttgarter Autobauer Porsche, ebenfalls wegen des Dieselskandals, mehr als eine halbe Milliarde Euro Bußgeld akzeptiert. Spekuliert wird jetzt darüber, ob ein Teil des Geldes in Rücklagen fließen soll und ein weiterer Teil für Klimaschutzprojekte ausgegeben wird.

Die Haushaltskommission hatte Mitte September mit ihren Beratungen begonnen. Die Einigung wurde erst am frühen Montagmorgen bekanntgegeben. Sie soll jetzt in einen Regierungsentwurf gegossen und am 8. Oktober ins Kabinett eingebracht werden. Der Landtag soll den Doppelhaushalt im Dezember beschließen.