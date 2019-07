per Mail teilen

In der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten im Kreis Reutlingen sind zwei Männer am Abend von starkem Regen überrascht und eingeschlossen worden.

Gegen 17:30 Uhr war der Notruf eingegangen - zwei etwa 30 Jahre alte Männer, ein Wanderer mit seinem Bergführer, seien in der Falkensteiner Höhle nach starken Regenfällen eingeschlossen.

Den Männern geht es gut

Etwa 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Höhlenrettung eilten zum Unglücksort. Zwei Rettungstaucher schafften es, zu den beiden Eingeschlossenen zu gelangen. Sie haben den beiden Männern Essen und Neoprenanzüge gebracht. Laut Rettungskräften geht es den beiden Männern den Umständen entsprechend gut. Sie halten sich in einem Teil der Höhle auf, der auch bei weiter ansteigendem Wasser hoch genug ist.

Rettung frühestens am Morgen

Eine Rettung in der Nacht sei aber wegen der starken Strömung in der Höhle nicht möglich, so die Einsatzkräfte. Gegen 7 Uhr soll der Einsatz weitergehen, dann soll auch entschieden werden, wann und wie die beiden Männer aus der Höhle gerettet werden können.