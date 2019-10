Wie am Samstag bekannt wurde, haben das Bundeskriminalamt und andere Sicherheitsbehörden bereits am Mittwoch Wohnungen in elf Bundesländern durchsucht. Die 21 Beschuldigten im Alter von 14 bis 26 Jahren stehen im Verdacht, kinderpornografische Videodateien im Internet geteilt und verbreitet zu haben. Darunter war ein Video, dass die Vergewaltigung eines Kindes durch zwei Jugendliche zeigt - mutmaßlich in einem Steinbruch in Afghanistan. Einer der Verdächtigen, deren Wohnungen durchsucht wurden, lebt im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg.