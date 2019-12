Seit rund einem Jahr ist ein neues Sicherheitskonzept der Landesregierung angekündigt. Jetzt haben die beteiligten Ministerien einen gemeinsamen Entwurf erarbeitet.

Baden-Württembergs Landesregierung will für ein besseres Sicherheitsgefühl in der Öffentlichkeit sorgen. Der Gesetzentwurf ist auch eine Reaktion auf die Mehrfachvergewaltigung in Freiburg vergangenes Jahr.

Nach den Plänen sollen städtische Sozialdienste und Polizei in Zukunft Menschen stärker im Auge behalten, die sich in der Öffentlichkeit häufiger öffentlich aggressiv verhalten. Zusätzlich sollen Polizei- und Justizbeamte Geflüchtete sowie Jugendliche in Schulen über ihre Grenzen und Pflichten im Rechtsstaat aufklären. Außerdem soll in lokalen Sicherheitskonferenzen in Städten und Gemeinden besser über die Sicherheitslage vor Ort aufgeklärt werden, konkret auch nach schweren Straftaten.

Frauen sollen besser geschützt werden

Das geplante Gesetz bündelt viele Initiativen, die es teilweise schon gibt und die jetzt landesweit laufen sollen: Frauen sollen im Nachtleben besser vor sexuellen Übergriffen geschützt werden. Club-Betreiber beispielsweise sollen schneller Notsituationen erkennen und helfen. Polizei und Beratungsstellen unterstützen sie dabei. Dunkle Plätze und Wege sollen besser ausgeleuchtet werden. Außerdem schult die Polizei Frauen in Kursen, wie sie sich schützen und wehren können.

Die Landesregierung fordert in dem Entwurf außerdem von der Bundesjustizministerin, zu prüfen, ob Körperverletzungen mit Messern stärker bestraft werden können. In der Kriminalstatistik waren zuletzt Straftaten häufiger, bei denen Täter auch ein Messer dabei hatten - auch wenn das Messer nicht immer benutzt wurde.

Beratungen dauerten ein Jahr lang

Ein Jahr lang war über das Sicherheitskonzept beraten worden. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bedauerten, dass es so lange gedauert habe. In zwei Wochen wollen die Regierungspartner von Grünen und CDU das Gesetz verabschieden.