Mit dem neuen Projekt "Rechtsstaat macht Schule" sollen Schüler spielend begreifen, wie der Rechtsstaat funktioniert. Bei der Auftaktveranstaltung am Montag in Böblingen geht das landesweite Projekt an den Start.

Dauer 2:03 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Schüler lernen mit Planspiel wie der Rechtsstaat funktioniert Video herunterladen (5 MB | MP4)

In der Unterrichtsreihe kommen Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Rechtsanwälte an die Schulen. Sie erklären den Schülern, die Arbeitsweise von Polizei und Justiz im Rechtsstaat. Das teilten Justizminister Guido Wolf und Innenminister Thomas Strobl (beide CDU) am Montag bei der Auftaktveranstaltung im Albert-Einstein-Gymnasium mit.

Gemeinsam mit den Lehrern werden in den Klassen Gerichtsverhandlungen spielerisch inszeniert. Angeklagt waren in dem fiktiven Beispiel zwei Schüler, die einen jüngeren Schüler geschlagen und seine Kopfhörer weggenommen hatten. Am Ende fällt das Urteil: Raub mit gefährlicher Körperverletzung. Die Täter bekommen zwei Wochen Jugendarrest.

Innenminister besorgt über Rassismus in Chats

"Ihr seid Teil einer Generation - die gerade auch in den letzten Monaten - gezeigt hat, dass sie sich für gesellschaftliche Themen interessiert und sich für gemeinsame Ziele einsetzt", sagte Minister Wolf zu den Schülern. Er wünscht sich nach eigenen Worten, dass sich die Schüler auch für den Rechtsstaat einsetzen. Die vielen kleinen Angriffe auf den Rechtsstaat im Internet seien gefährlich, erklärte Strobl. Der Innenminister zeigte sich besorgt über Rassismus oder Kinderpornografie in Klassenchats. Das sei der Nährboden für Hass und Gewalt. "Mein Appell an Euch ist: Sagt nein!"

Viele Schulen zeigen bereits Interesse am Projekt

Das Projekt richtet sich an die 9. Klassen aller Schularten. Es haben sich bereits 500 Interessenten unter den Praktikern der Justiz gemeldet, um die Schulen bei dem Projekt zu unterstützen, 100 Schulen haben nach Terminen gefragt. Justiz – und Innenministerium betreuen das Projekt. Wolf hofft, dass es dazu dient, dass junge Menschen sich leidenschaftlich für die Werte der Verfassung einsetzen und die Werte des Rechtsstaates weiter tragen.

Das Projekt ist Teil des "Impulsprogramms für den gesellschaftlichen Zusammenhalt", das von der Landesregierung im März 2019 beschlossen wurde. Für das Programm stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung, davon entfallen nach Angaben des Justizministeriums rund 140.000 Euro auf das Projekt an den Schulen. Das Albert-Einstein-Gymnasium ist die erste Schule in Baden-Württemberg, die das Projekt durchführt.