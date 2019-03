per Mail teilen

Aus Scham werden viele Intim- und Geschlechtskrankheiten zu spät von einem Arzt untersucht. Heidelberger Wissenschaftler haben jetzt die App "Intimarzt" entwickelt. Sie soll dieses Problem lösen.

Einfach drei Fotos über die App schicken und schon 48 Stunden später erhalten Patienten eine erste Einschätzung von einem Facharzt. Mit der App können Patienten zum ersten Mal anonym Auffälligkeiten im Intimbereich durch einen Facharzt überprüfen lassen, heißt es in einer Mitteilung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Heidelberg.

Über eine neue App können erstmals Geschlechtskrankheiten untersucht werden. NCT Heidelberg

Frühe Diagnose von Krebserkrankungen

Der Service soll laut NCT die Lücke schließen zwischen Internetrecherche und einem persönlichen Praxisbesuch. Allerdings ersetze sie den Arztbesuch nicht. Vor allem bei Fällen, die digital nicht eindeutig zu beantworten seien, würden die Patienten weiterhin in die Praxis eingeladen. Das anonyme Angebot sei vor allem für die frühzeitige Diagnose von Krebserkankungen bedeutsam.

"In vielen Fällen möchte der Patient bei einem Problem im Geschlechtsbereich unerkannt bleiben" Alexander Enk, Direktor der Hautklinik am Universitätsklinikum Heidelberg

Verschlüsselte Verbindung

Patienten können die App für iPhones und Android Smartphones herunterladen. Um sich eine Erstmeinung einzuholen, müssen laut NCT drei Fotos des intimen Problems aufgenommen und einige Fragen zu möglichen Symptomen beantwortet werden. Die Bilder und Informationen werden anschließend über eine verschlüsselte Verbindung an einen Facharzt für Geschlechtserkrankungen aus Baden-Württemberg übermittelt. Diagnostizieren dürfen nur Fachärzte für Geschlechtskrankheiten mit mindestens zehn Jahren Praxiserfahrung.

Rund 30 Euro für Erstberatung

Für die digitale Erstberatung zahlt der Patient laut NCT eine Service-Gebühr in Höhe von 24,95 Euro. Diese werde nicht von den Kassen übernommen. Für die teilnehmenden Fachärzte für Geschlechtskrankheiten aus Baden-Württemberg sei der digitale Service nach der Gebührenordnung für Ärzte abrechenbar.

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg hat den Antrag für die Smartphone-App genehmigt. Entwickelt wurde das digitale Angebot von Mitarbeitern der Universitäts-Hautklinik in Heidelberg, dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Universitäts-Hautklinik in Essen.