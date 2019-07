Vor dem Karlsruher Landgericht beginnt am Montag der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer Autoschieberbande. Die Angeklagten sollen mit gestohlenen Luxusautos gehandelt haben.

Die Frau und die beiden Männer sollen als Teil der internationalen Bande gestohlene Autos der Luxusklasse gekauft und sie dann nach Beirut und Dubai weiterverschoben haben.

In Container verpackt und verschickt

Die überwiegend in Deutschland gestohlenen Autos waren mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. In den meisten Fällen handelte es sich um Fahrzeuge der Marken Mercedes, Range Rover und Porsche. Sie wurden laut Staatsanwaltschaft in Einzelteile zerlegt, in Container verpackt und anschließend verschickt. Die Fahrzeuge sollen bei mutmaßlichen Autodieben im polnischen Breslau gekauft worden sein.

Autodiebe hatten es auf Keyless-Go-Systeme abgesehen picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Matthias Balk/dpa

Großeinsätze der Polizei

Nach umfangreichen Durchsuchungen in Breslau, sowie in Wohnungen im Raum Bühl und im Landkreis Karlsruhe wurden die Angeklagten im vergangenen November verhaftet. An der Aktion waren mehr als 100 polnischen und deutschen Beamten beteiligt. Die Polizei stellte außerdem in Bremerhaven zwei befüllte Container sicher. Bei den Durchsuchungen konnte der Bande eine große Zahl von Autodiebstählen zugeordnet werden. Die Ermittler stellten außerdem hochwertigen Schmuck und rund 220.000 Euro in bar sicher.

Die Verhandlung vor dem Karlsruher Landgerichts soll bis Januar 2020 dauern.

