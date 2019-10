Baden-Württemberg ist nicht arm an Veranstaltungen dieses Wochenende: Stuttgart richtet ja seit gestern eine Weltmeisterschaft aus, und zwar im Kunstturnen. Bei den Wettkämpfen gehts natürlich todernst um Höchstleistungen - ABER: Das Turnfieber soll in der ganzen Stadt um sich greifen. Und deshalb wird auch mitten auf dem Schlossplatz geturnt - und da kann man viel neues kennenlernen. Parkour zum Beispiel. Das ist sowas wie Turnen in freier Wildbahn mit Alltagsgegenständen. Ein Baden-Württemberger ist Pionier in dieser Sportart, die jetzt erstmals einen internationalen Wettkampf bekommt. Andy Haug aus Freudenstadt und Inken Pallas hat ihn getroffen. mehr...