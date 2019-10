Mehrere Hundert Menschen haben sich nach Polizeiangaben an zwei Demonstrationen in Stuttgart und Mannheim gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien beteiligt. Um Ausschreitungen zu verhindern, wurden zahlreiche Beamte eingesetzt.

Die Polizei hat am Samstag auf die von Kurden organisierte Veranstaltung in Stuttgart mit einem Großaufgebot reagiert. Mehrere Hundert Beamte aus dem ganzen Land, darunter auch eine Einheit aus Niedersachsen waren nach Polizeiangaben in der Stuttgarter Innenstadt präsent, da im Vorfeld Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen werden konnten. Auch ein Polizeihubschrauber sei zeitweise über der Stadt geflogen. Ersten Angaben zufolge blieb es friedlich. Es kam in den Innenstädten von Stuttgart und Mannheim wegen der Demonstrationen jedoch zu Verkehrsbehinderungen. Hunderte Polizeibeamte im Einsatz Das Konzept der Polizei sei aufgegangen, sagte eine Sprecherin in Mannheim. Es sei gelungen, Gewalt und Störungen zu verhindern. Zuvor kippte das Verwaltungsgericht Karlsruhe das Verbot eines kurdischen Demonstrationszuges durch die Innenstadt in Mannheim. Das bestätigten mehrere Quellen dem SWR. In Stuttgart demonstrieren seit zweieinhalb Wochen Kurden täglich. Die Polizei sei jeden Abend teils mit bis zu 400 Beamten im Einsatz, hieß es. Vor zwei Wochen waren mehr als 20 Polizisten leicht verletzt worden, nachdem es bei einer Demonstration Ausschreitungen gegeben hatte. Auch in den kommenden Tagen wird mit Protesten gerechnet. Demonstranten auch in Friedrichshafen Auch in Friedrichshafen wurden bis zu 300 Menschen aus der deutschen Bodenseeregion zu Demonstrationen erwartet. Die Stadt Friedrichshafen hat den Demonstranten im Vorfeld untersagt, Fahnen verbotener kurdischer Organisationen mitzubringen. Erst vergangene Woche hatte die Polizei eine Demonstration in Friedrichshafen aufgelöst, nachdem Kurden und Türken aneinander geraten waren.