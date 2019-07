Ludwigsburg, Waiblingen, die A81 bei Ilsfeld – immer häufiger tauchen baden-württembergische Orte im Zusammenhang mit aus dem Ruder gelaufenen Hochzeitskorsos in den Nachrichten auf. Innenminister Strobl will, dass die Polizei durchgreift.

Hochzeiten sollten zwar fröhlich und ausgelassen gefeiert werden, so Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Aber ganz klar ist: Bei Ordnungswidrigkeiten, insbesondere bei Straftaten, hört jeder Spaß auf. Gefährliche Autokorsos oder gar Straßenblockaden – das geht gar nicht." Die Landespolizei habe darauf ein Auge und schreite konsequent ein.

Es sind vor allem türkisch geprägte Hochzeitsfeiern, die sich teilweise auf die Straße verlagern. Häufig nutzen junge, männliche Gäste den Anlass, um sich in schnellen Autos in Szene zu setzen. Einen traditionellen Hintergrund habe das aber nicht, sagt Gökay Sofuoglu Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg und Deutschland: "Das gehört sich nicht, dass man feiert und bei der Feier andere Menschen in ihrer Freiheit einschränkt. Das gehört zu keiner Kultur, das gehört auch nicht zur türkischen Kultur."

Beschleunigen und bremsen

Im Land hatten zuletzt mehrere Vorfälle für Aufsehen gesorgt: Anfang Juli störte ein Korso von etwa 20 Autos den Verkehr auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn). Die Fahrzeuge beschleunigten und bremsten immer wieder ab. Ebenfalls Anfang Juli legte ein Hochzeitskorso in der Ludwigsburger Innenstadt kurzzeitig den Verkehr lahm. Dabei fielen laut Polizei auch Schüsse aus Schreckschusswaffen. Erst am vergangenen Wochenende kam es in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) bei einem Korso zu einem Unfall mit zwei Verletzten – ein Fahrer hatte seinen Wagen mit angezogener Handbremse wenden wollen und dabei die Kontrolle verloren.

90 Autokorsos - nicht nur Hochzeitskorsos

Insgesamt hat die Polizei in den vergangenen vier Jahren im Land 90 Vorfälle mit Autokorsos verzeichnet. Darunter sind allerdings nicht nur Hochzeitskorsos, sondern auch Korsos beispielsweise von Fußballfans.

Das Problem für die Beamten: Wenn sie am Ort des Geschehens ankommen, sind die Beteiligten oft schon verschwunden. Die Polizei Ludwigsburg will deshalb jetzt auf Prävention setzten. Über die Standesämter will sie Flyer an Hochzeitsgesellschaften verteilen – mit Informationen darüber, was erlaubt ist und was nicht.