Die Fußverkehrschecks

Die Fußverkehrschecks werden seit 2015 durchgeführt. Bereits 15 Prozent aller Kommunen in Baden-Württemberg haben sich laut Landesverkehrsministerium inzwischen für eine Teilnahme beworben. In einer Evaluation der ersten beiden Runden 2015 und 2016 hätten die teilgenommenen Kommunen bestätigt, dass die Fußverkehrschecks wirken. In den Kommunen seien konkrete Maßnahmen Kommunen angestoßen worden, um die Situation des Fußverkehrs vor Ort zu verbessern. Das teilte das Ministerium in einer Pressemitteilung mit.