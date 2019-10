Der Kreistag Rastatt hat entschieden, dass die medizinischen Angebote der beiden Klinikstandorte Ebersteinburg und Forbach umstrukturiert werden. Grund ist unter anderem die angespannte Fachkräftesituation. Ebersteinburg verliert demnach die akutmedizinische Abteilung. Schmerzpatienten sollen nach Angaben des Klinikums Mittelbaden zukünftig im Krankenhaus in Bühl versorgt werden, Palliativ-Patienten werden im Palliativzentrum in der Hub in Ottersweier untergebracht. Dafür soll in Ebersteinburg der Hospizbereich erweitert werden, weitere Pflegeplätze sollen entstehen. In Forbach wird das altersmedizinische Angebot abgezogen und nach Bühl verlagert. Im Gegenzug soll Forbach zum Pflegestandort umgebaut werden. Die medizinische Grundversorgung sei in Forbach weiter gesichert, etwa durch eine Allgemeinarztpraxis, so das Klinikum. mehr...