Keine Windräder im Umkreis von einem Kilometer um Wohnhäuser? Das plant Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Die Grünen sind entsetzt und setzen sich zur Wehr.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant, dass im Umkreis von einem Kilometer um Wohnhäuser keine Windkraftanlagen mehr gebaut werden dürfen. Das würde laut Studien den Ausbau der Windenergie so stark gefährden, dass die Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 nicht erreicht werden könnten.

Davor warnen nun die Umweltminister der Grünen aus zehn Bundesländern, unter anderem aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sowie die Bundestagsfraktion der Partei in einem gemeinsamen Brief an Minister Altmaier.

Sorgen um Energiewende

Mit den strengeren Regeln sei der Ausbau der Windenergie faktisch am Ende und der Ausstieg aus der Kohleenergie in Gefahr, schreiben Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller und seine Grünen-Kollegen aus den anderen Bundesländern. Außerdem würden tausende Arbeitsplätze verloren gehen.

Deshalb verlangen die Grünen, dass Altmaier seine Pläne aufgeben soll. Die bisherigen Abstandsregelungen für Windkraftanlagen seien sachlich begründet und angemessen.