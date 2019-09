per Mail teilen

Kunden der Postbank müssen heute in einigen Filialen in Baden-Württemberg mit Einschränkungen rechnen. Der Grund ist ein ganztägiger Warnstreik. Vor allem Stuttgart und Umgebung sind betroffen.

Zu dem Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Den ganzen Tag wollen Beschäftigte der Postbank streiken, betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Filialen in Stuttgart und Umgebung, sowie einzelne Standorte bis an den Bodensee, wie Freudenstadt, Nagold (Kreis Calw), Tübingen oder in Rottweil.

Auch unbefristete Streiks möglich

In den kommenden Tagen sollen die Warnstreiks auf das gesamte Postbank-Filialnetz in Baden-Württemberg ausgeweitet werden, so Verdi. Ab Mitte Oktober könnte es auch unbefristete Streiks geben, die Gewerkschaft hat eine Urabstimmung darüber eingeleitet.

Ziel der Gewerkschaft: Höhere Gehälter

Verdi fordert in der bundesweiten Tarifrunde unter anderem, dass die Gehälter um 7 Prozent erhöht werden. Das jüngste Angebot der Arbeitgeber liege aber lediglich unter der Inflationsrate.

Am Dienstag waren Postbank-Mitarbeiter bereits unter anderem im Rhein-Main-Gebiet sowie im Raum Trier in den Ausstand getreten.