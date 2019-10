per Mail teilen

Mehrere Naturschutzverbände fordern von der baden-württembergischen Landesregierung mehr Geld für den Artenschutz. 225 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich seien notwendig, um das Artensterben zu stoppen, so die Naturschützer. Am Montag stellten sie in Stuttgart eine gemeinsame Studie zur "Kulturlandschaft 2030" vor.