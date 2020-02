Nach dem Brexit strebt Baden-Württemberg eine strategische Zusammenarbeit mit Großbritannien an. Dies kündigte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nach einem Treffen mit Vertretern von Handelskammern und Wirtschaftsverbänden an. Gemeinsam mit dem britischen Generalkonsul Simon Kendall legte sie dazu am Montag die "Economic Partnership Initiative" zwischen Baden-Württemberg und dem Vereinigten Königreich vor. Geplant seien im Rahmen dieser "Initiative für wirtschaftliche Partnerschaft" regelmäßiger Austausch und gezielte Kooperation. Die Sorge um die Zukunft nach dem 31. Dezember sei in der Wirtschaft groß, so Hoffmeister-Kraut. Bis Jahresende bleibt Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Ob sich das Land und die EU in diesem Zeitraum auf ein Handelsabkommen einigen können, ist jedoch offen. Daher setze man jenseits der Entwicklung auf EU-Ebene auf bilaterale Kooperationen. Großbritannien ist für Baden-Württemberg weltweit der sechstwichtigste Handelspartner.