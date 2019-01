per Mail teilen

Abschiebungen scheitern aus unterschiedlichen Gründen. In der erneuten Diskussion in Baden-Württemberg bekräftigt Innenminister Strobl seine Forderung, eine alte Regelung wiederzubeleben.

Ein Flüchtling aus Kamerun, der unmittelbar nach seiner Abschiebung aus Baden-Württemberg zurückgekehrt ist, hat für eine Diskussion um Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern gesorgt. Aktuelle Zahlen zeigen zudem, dass gut zwei Drittel der geplanten Abschiebungen in Baden-Württemberg nicht gelingen.

Viele Abschiebungen scheitern Immer weniger abgelehnte Asylbewerber werden aus Baden-Württemberg abgeschoben. Ein Grund dafür sind zahlreiche gescheiterte Abschiebungen.

"Wir haben große Probleme"

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) räumte am Dienstag im SWR-Interview Probleme bei Abschiebungen ein. Personen, um die es gehe, seien häufig untergetaucht: "Deswegen fordere ich mit Nachdruck, dass wir den Instrumentenkasten schärfen", so Strobl.

Strobl will "den Instrumentenkasten schärfen" In der erneuten Diskussion in Baden-Württemberg bekräftigt Innenminister Strobl seine Forderung, eine alte Regelung wiederzubeleben.

Damit unterstrich er seine Forderung nach einer sogenannten "kleinen Sicherungshaft". Diese ermögliche der Polizei, abgelehnte Asylbewerber wenige Stunden vor der geplanten Abschiebung in Sicherungsgewahrsam zu nehmen.

Regelung galt bis 2015

Die sogenannte kleine Sicherungshaft hatte bis 2015 ermöglicht, ausreisepflichtige Ausländer für die Dauer von maximal zwei Wochen bis zu ihrer Abschiebung zu inhaftieren. Strobl hatte die Reaktivierung der kleinen Sicherungshaft bereits im November 2018 vorgeschlagen und für die damalige Innenministerkonferenz einen Vorschlag erarbeitet.

Das war auch eine Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung in Freiburg im Oktober. Damals war die Diskussion um die Abschiebung krimineller Flüchtlinge hochgekocht. Strobl schrieb einen Brandbrief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), denn Kritik an Polizei und Innenministerium wurde laut, nachdem der Hauptverdächtige trotz bestehenden Haftbefehls nicht vorher festgenommen wurde. Seine Position schon damals: "Wenn jemand schwere Straftaten begeht, die Sicherheit der Menschen im Land gefährdet, dann muss es auch Möglichkeiten geben, ihm den Schutzstatus zu entziehen und ihn auszuweisen."

Strobl: Auch Abschiebungen nach Afghanistan möglich

Auch Abschiebungen nach Afghanistan hält Strobl weiterhin für möglich. Der Bund habe das entschieden - und geltendes Recht müsse umgesetzt werden, so der Innenminister am Dienstag. Strobl kritisierte, in der Nachfolgeregelung der Sicherungshaft seien die Hürden zu hoch gesetzt worden.