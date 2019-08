Die Demokratie-Workshops des Kabarettisten sind mit Geld aus dem Sozialministerium bezahlt worden. Nun hat Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) mögliche Ungereimtheiten eingeräumt.

Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage hervor, die dem SWR vorliegt. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Sozialministerium rund 211.000 Euro gezahlt: für Workshops mit Jugendlichen zum Thema Demokratie. Die Firma von Christoph Sonntag und die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg haben sie durchgeführt.

Firma von Noch-Ehefrau beauftragt

Daran übt der Sozialminister jetzt Kritik. In einer Antwort auf eine Anfrage der SPD an den Landtag heißt es, Sonntags Firma habe zum Beispiel zu wenige Workshops außerhalb von Schulen organisiert - und zu viele in Klassenzimmern. Das sei anders vereinbart worden.

Auf Anfrage des SWR weist Sonntags Anwalt Achim Bächle unter anderem auf die schwierige und zeitraubende Akquise von Jugendclubs hin und begründet so den Rückgriff auf Schulen.

Christoph Sonntag hat außerdem eine weitere Firma beauftragt, die Workshops durchzuführen. Nämlich die Firma seiner Ehefrau - mit der er inzwischen in Scheidung lebt. Sozialminister Lucha sieht hierin eine mögliche Ungereimtheit - er schließe eine personelle und finanzielle Verflechtung nicht aus, so heißt es in der Antwort an die SPD. Sonntags Anwalt entgegnet gegenüber dem SWR in einer E-Mail:

"Personelle, organisatorische und finanzielle Verflechtungen im rechtstechnischen Sinne können in sehr vielen Bereichen auftreten. Entscheidend ist, dass sie nicht mit strafbaren Vorwürfen einhergehen." Achim Bächle, Anwalt von Christoph Sonntag

Die Landeszentrale für politische Bildung prüft zurzeit noch, welches Geld wann wohin geflossen ist. Das Projekt ist Ende Juli ausgelaufen und nicht verlängert worden.