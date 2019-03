Bei einem Brand in einem Konstanzer Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Mittwoch hat es einen Toten gegeben. Über die Identität ist noch nichts bekannt.

Wer die tot aufgefundene Person ist, dazu machte die Feuerwehr noch keine Angaben. Nach dem Feuer sind in dem Gebäude zwei Stockwerke nicht mehr bewohnbar. Für acht Hausbewohner müssen Zimmer in Hotels gesucht werden. Die anderen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Großeinsatz der Feuerwehr

Als die Feuerwehr am frühen Morgen am Brandort eintraf, stand eine Wohnung bereits komplett in Flammen. Über 40 Kräfte waren im Einsatz. Die Rettungskräfte evakuierten zunächst das gesamte Haus, 40 Menschen wurden vorübergehend in einem bereitgestellten Bus untergebracht. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 100.000 Euro.

Brandursache noch unklar

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer im 4. Obergeschoss ausbrach, ist noch nicht bekannt. In Konstanz hatte es bereits am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt gebrannt. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt. Laut Polizei besteht kein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen.