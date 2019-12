Mitte Dezember hat ein Alarm in Bremen für viel Aufsehen gesorgt. Die Ursache für diesen Alarm steht jetzt fest: Eine Weihnachtskarte des baden-württembergischen Umweltministeriums.

Ein Weihnachtsgruß des baden-württembergischen Umweltministeriums an Amtskollegen in Bremen war nett gemeint - ist aber offenbar Schuld an einem Großeinsatz am Siemens-Hochhaus in Bremen Mitte Dezember. Das hat der "Weser Kurier" am Montag berichtet. Im 13. Stock des Hochhauses, wo die Leitungsebene der Bremer Umwelt- und Gesundheitsbehörde sitzt, war einer Mitarbeiterin ein Briefumschlag merkwürdig vorgekommen. Er war an Senatorin Maike Schaefer (Grüne) adressiert, der Absender fehlte jedoch. Von außen befühlt, schien der Umschlag außerdem einen pulverförmigen Inhalt zu haben.

Etage evakuiert

Um kein Risiko einzugehen, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Diese erschienen mit einem Großaufgebot, sperrten die Zone um das Siemens-Hochhaus ab und evakuierten die 13. Etage.

Pflanzensamen statt Anthrax-Erregern

Alle Personen, die Berührung mit dem Briefumschlag hatten, wurden unter Quarantäne gestellt. Schließlich untersuchten Experten der Polizei den Brief und öffneten ihn. Dann der Moment der Erleichterung: Das Kuvert enthielt keine gefährlichen Anthrax-Erreger oder andere schädliche Substanzen - sondern eine Karte mit Weihnachtswünschen des baden-württembergischen Umweltministeriums. Angehängt war ein Tütchen mit Blumensamen. Pulverartig, aber unbedenklich.

Charity-Briefmarken Grund für fehlenden Absender

"Es ist traurig, dass wir offenbar in einer Zeit leben, in der wir Weihnachtspost nicht mehr arglos verschicken und öffnen können", sagte der Pressesprecher des Umweltministeriums, Ralf Heineken, dem SWR. Der Grund für den fehlenden Absender seien Charity-Briefmarken, die nicht über Frankiermaschinen mit integriertem Absender laufen, so Heineken weiter. Bis zum Alarm in Bremen seien alle Karten ohne Absender verschickt worden - mittlerweile werde händisch gestempelt und die ministeriellen Adressaten würden sicherheitshalber kurz per Mail über den Absender informiert.