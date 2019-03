Ganz friedlich und als fröhliche Feierei für jeden Narr verlief die Straßenfastnacht mit ihren zahlreichen Veranstaltungen in Baden-Württemberg bisher nicht.

Schlägereien und Raufereien: Laut Polizei verlief der Rosenmontag in Baden-Württemberg nicht überall fröhlich. (Archivbild) dpa Bildfunk Caroline Seidel

In Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) musste die Polizei mit mehreren Kräften in der Nacht auf Dienstag eine Massenschlägerei beenden. Nach einer Fasnetsveranstaltung in der Belchenhalle hatte es zwischen zwei Gruppen Streit gegeben, der in eine Schlägerei mit 15 Beteiligten ausartete. Teilweise gingen die Kontrahenten mit Dachlatten aufeinander los, teilte die Polizei mit. Die Beanten mussten Pfefferspray einsetzen, um die Lage zu beruhigen. Elf Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt und mussten vor Ort und in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt werden.

Polizeibeamte gebissen

Wie erst am Dienstag bekannt wurde, kam es bereits am schmotzigen Donnerstag in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) zu einem sexuellen Übergriff. Nach einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei wird gegen einen 19-Jährigen wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt. Er soll an einer 15-Jährigen, die er von der Schule kannte, sexuelle Handlungen vorgenommen haben.

Bei einer Faschingsveranstaltung am Rosenmontag in Bad Rappenau-Obergimpern (Kreis Heilbronn) hat eine Besucherin einen Polizeibeamten gebissen. Die 20-Jährige hatte laut Polizei in der Festhalle randaliert und war auf Gäste losgegangen. Als ein Polizeibeamter nach ihr griff, um sie aus der Menschenmenge zu ziehen, biss die stark betrunkene Frau ihn in den Finger. In dem folgenden Gerangel fielen beide zu Boden. Die 20-Jährige warf sich auf den Ordnungshüter und biss erneut kräftig zu – dieses Mal ins Gesicht des Beamten. Dann konnte sie festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht werden. Der Polizist musste ärztlich versorgt werden. Später wurde bekannt, dass sie zuvor schon einen anderen Gast gebissen hatte.

Zu großes Gedränge: Glas bricht

In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Montag aufgrund großen Gedränges das Glas einer Tür in einem Eingangsbereich eines Gebäudes gebrochen. Mehrere Menschen hatten Schutz vor dem Regen gesucht. Am Abend sei es außerdem laut Polizei bei einem Konzert zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Besucher und einem Ordner gekommen. Nach ersten Ermittlungen soll der betrunkene Gast mit 2,2 Promille einem Ordner einen Faustschlag verpasst haben, nachdem dieser ablehnte, einen Kumpel am Hintereingang einzulassen.

Alkoholvergiftungen in Hockenheim am Samstag

Bereits am Samstag sind beim Fastnachtsumzug in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) bei einer Schlägerei 16 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt ein Mann einen doppelten Kieferbruch. Zwölf Personen mussten nach dem großen Jubiläumsumzug in Hockenheim in ein Krankenhaus gebracht werden, zehn davon wegen einer Alkoholvergiftung. Am Samstagabend schlugen und traten mehrere Männer auf zwei 21-Jährige und einen 22-Jährigen ein. Zwei der Angreifer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Ebenfalls festgenommen wurde ein 24 Jahre alter Mann, der einen Polizeibeamten aus einem Zug heraus beleidigt hatte.