Mit Regenschirmen ausgestattet sind Besucher und Narren in Baden-Württemberg in den Rosenmontag gestartet. In Rottweil sind die Narren schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen.

In Rottweil sind am Rosenmontag um Punkt 8 Uhr Reiter und Musikkapelle vor der Narrenschar durch das Schwarze Tor der Stadt geströmt. Ein Glück für die Narren: Püntlich zu Beginn des Umzugs hörte es auf zu regnen, zumindest vorübergehend. Rund 15.000 Besucher verfolgten das närrische Spektakel. Der Rottweiler Narrensprung gilt als einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

4.000 Kleidlesträger beim Narrensprung in Rottweil

Insgesamt rund 4.000 "Kleidlesträger" machten nach Angaben der Narrenzunft Rottweil bei dem Umzug mit. Sie stellten ausschließlich historische Fastnachtsfiguren wie beispielsweise "Schantle" oder "Gschell" dar. Im Gegensatz zu anderen Umzügen liefen die Teilnehmer in buntem Durcheinander und nicht nach Gruppen getrennt.

Nach dem mehrstündigen Sprung ziehen die Kostümierten beim "Gässlenarren" durch Straßen und Lokale und erzählen den Menschen lustige Geschichten aus dem vergangenen Jahr.

Einen großer Schirm kann an diesem Rosenmontag in Rottweil nicht schaden SWR

"Da-Bach-na-Fahrt" in Schramberg

Auch in Ravensburg gab es am Vormittag einen großen Narrensprung, in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) startet er am Nachmittag. In Schramberg (Kreis Rottweil) stürzten sich die besonders tollkühnen Narren bei der "Da-Bach-na-Fahrt" wieder in aufwendig gestalteten Holzzubern und Booten den Fluss Schiltach hinunter.

Waghalsige Fahrt auf der Schiltach in Schramberg SWR

Große Umzüge in Freiburg und Assamstadt

In Wolfach (Ortenaukreis) steht nach dem Wohlauf, dem historischen Narrenwecken, ein närrischer Festzug auf dem Programm. Auch in Freiburg ziehen die Narren durch die Stadt. In Assamstadt, der Fastnachtshochburg im Main-Tauber-Kreis, werden Tausende Besucher zum Rosenmontagsumzug erwartet. Der Umzug der "Schlackohren" ist für seine spektakulären Wagen bekannt.

In Ellwangen (Ostalbkreis) findet der Rosenmontagsumzug der Limesnarren statt. Der SWR überträgt ihn in einem Livestream ab 13:30 Uhr. In Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ziehen am Montagnachmittag 85 Wagen und Fußgruppen durch die historische Altstadt

Milde Temperaturen, aber auch Sturm

Narren und Zuschauer müssen sich am Rosenmontag auf wechselhaftes Wetter einstellen. Die Temperaturen werden den Meteorologen zufolge ungewöhnlich mild. Demnach werden bis zu 10 Grad im Bergland und 18 Grad im Markgräflerland erwartet. Vom späten Nachmittag an wird es stürmisch. Der Wetterdienst rechnet mit Böen um die 60 Kilometer pro Stunde. Im Bergland seien auch stürmische und auf hohen Schwarzwaldgipfeln orkanartige Böen möglich.