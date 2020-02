Überschattet von der Gewalttat in Hanau hat in Baden-Württemberg die heiße Phase der Fastnacht begonnen. In Stockach (Kreis Konstanz) stand der Grünen-Politiker Cem Özdemir vor dem Narrengericht.

Dauer 1:01 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Narren in Baden-Württemberg feiern "Schmotzigen Dunschtig" Am "Schmotzigen Dunschtig" sind in der schwäbisch-alemannische Fastnacht nahezu alle Narren unterwegs: teils vom frühen Morgen an und das lassen sie auch die Bevölkerung ziemlich lautstark wissen. Video herunterladen (2,6 MB | MP4)

Stockacher Narrengericht mit Gedenken an Opfer von Hanau

Mit einer Schweigeminute hat das traditionelle Narrengericht in Stockach (Kreis Konstanz) am Donnerstag den Opfern der Gewalttat von Hanau gedacht. Solche Taten seien ein Anschlag auf den inneren Frieden, der Voraussetzung für eine freie und offene Gesellschaft sei, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Ansprache zu Beginn der närrischen Veranstaltung. Das Narrengericht feiere an diesem Abend das Fest eines solchen inneren Friedens. "Das soll ein Signal gegen genau solche Taten sein."

Kretschmann war als Zeuge vor das närrische Gericht geladen, um seinem Parteikollegen, dem Angeklagten Cem Özdemir, beizustehen. Mit mäßigem Erfolg: Die närrischen Richter verurteilten den früheren Grünen-Bundesvorsitzenden in ihrer Fastnachts-Sitzung zu einer Strafe von drei Eimern Wein zu je 60 Litern.

Dauer 1:25 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Stockacher Narrengericht trotzt Hanauer Anschlag Fasnet feiern trotz Terror - die Stockacher Narren und mit ihnen der in diesem Jahr angeklagte Grünen-Politiker Özdemir sowie Ministerpräsident Kretschmann haben es sich nicht leicht gemacht mit dieser Entscheidung. Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

Özdemir sagte am Donnerstag, er verneige sich vor den Opfern von Hanau und ihren Angehörigen. "Ihnen gilt mein Mitgefühl. Hass, Fanatismus und Rechtsradikalismus haben bei uns im Land keinen Platz." Er feiere dennoch an diesem Abend Fastnacht, weil solche Täter "unser Land ins Chaos stürzen wollen, und das werden wir gemeinsam nicht zulassen." Ein 43-jähriger Deutscher hatte am späten Mittwochabend im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst erschossen.

Grünen-Politiker Cem Özdemir angeklagt am Narrengericht in Stockach SWR

Narren übernehmen das Zepter

Der "Schmotzige Dunschtig" wurde in Baden-Württemberg vielerorts ausgiebig gefeiert. Er hatte für viele schon in aller Frühe begonnen: In zahlreichen Fastnachtshochburgen weckten die Narren die Anwohner in den Morgenstunden mit Fanfaren, Schalmeien und allen möglichen anderen Krachmachern aus dem Schlaf.

Narrenwecken in Konstanz am "Schmotzige Dunschtig" dpa Bildfunk Narren der Konstanzer Narrenzunft Blätzlebuebe laufen am sogenannten schmutzige Dunschtig durch die Innenstadt

In Konstanz am Bodensee waren zum Beispiel die "Blätzlebuebe" bereits seit 6 Uhr unterwegs. Zudem wurden in vielen Gemeinden Schüler aus dem Unterricht befreit und Rathäuser gestürmt - etwa in Südbaden oder der Region Heilbronn-Franken. Die Bürgermeister mussten symbolisch ihre Schlüssel herausrücken.

In Offenburg (Ortenaukreis) startete die Fasnachtstaufe in der Innenstadt um 6 Uhr. Zur Stärkung gab es zu dieser frühen Stunde traditionell Bohnensuppe.

Mit dem traditionellen Ausschellen begann um 14:11 Uhr der Höhepunkt der Buchener Faschenacht. Die Stadt ist eine der Hochburgen der fränkisch-alemannischen Fasnacht in der Region.

Der "Schmotzige Dunschtig" ist zugleich auch der Auftakt der letzten Tage der fünften Jahreszeit: Bis zum Aschermittwoch wollen die Narren in Baden-Württemberg daher nochmal kräftig feiern.