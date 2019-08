Mehr als 54.000 junge Männer und Frauen fangen am Montag in Baden-Württemberg eine Ausbildung an. Der größte Teil davon in Industrie, Handel und im Dienstleistungsgewerbe.

Am Montag beginnt das neue Ausbildungsjahr - in einer Berufswelt, die zunehmend von Digitalisierung geprägt wird. Das bedeutet für die ausbildenden Betriebe eine große Herausforderung. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land verzeichnen mit mehr als 40.000 neuen Ausbildungsverträgen fast so viele neue Azubis wie im vergangenen Ausbildungsjahr. Die Zahl könnte allerdings bis zum Jahresende noch steigen, so Marjoke Breuning, die Vizepräsidentin des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages. Noch rund 25.000 Stellen unbesetzt Vor allem im September kämen immer noch neue Ausbildungsverträge hinzu. Daneben beginnen auch im Handwerk fast 14.000 Azubis eine neue Lehrstelle. Landesweit sind allerdings auch noch fast 25.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Die Kammern begründen das damit, dass der Trend zum Studium weiterhin hoch sei. Gleichzeitig beklagen sie die fehlende Ausbildungsreife der Lehrstellensuchenden. 94 Prozent der Unternehmen gaben das als Hemmnis in einer Online-Umfrage der Kammern an.