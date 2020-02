Die Fastnacht geht ihrem Ende entgegen - mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Ministerpräsident Kretschmann hat die Menschen aufgerufen, die Veranstaltungen auch nach Hanau und Volkmarsen zu besuchen.

Angesichts der Schüsse von Hanau, bei denen neun Menschen sowie der Attentäter und seine Mutter starben, und der vielen Verletzten in Volkmarsen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dazu aufgerufen, Fastnachtsveranstaltungen und -umzüge trotzdem zu besuchen. "Ich glaube, es wäre die falsche Antwort, Angst zu haben", sagte Kretschmann im SWR. "Damit soll ja gerade verhindert werden, dass Menschen feiern, dass sie friedlich einfach ihr Leben führen. Und die Fasnet gehört zum Leben einfach dazu!"

Landespolizeipräsidentin: Polizei will Sicherheit "rundum gewährleisten"

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz sagte dem SWR, für die Polizei sei es wichtig, dass sie an Fastnacht wie in den Jahren davor die Sicherheit der Menschen rundum gewährleiste. Die entsprechenden Maßnahmen werde man auch in Absprache mit den Veranstaltern und mit den Behörden vor Ort treffen und die Konzepte darauf abstimmen.

"An der Gefährdungsbewertung hat sich aber hier für Baden-Württemberg nichts geändert." Stefanie Hinz, Polizeipräsidentin Baden-Württemberg

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart

Die Polizei in Stuttgart hat nach den Ereignissen in Volkmarsen die Sicherheitsmaßnahmen für den Umzug am Dienstag überarbeitet. Details könne man allerdings nicht bekannt geben. Die Polizei sei stark präsent - sichtbar und verdeckt, so eine Polizeisprecherin. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Störung der Veranstaltung.

Mehr als 50 Faschingsgruppen mit zahlreichen Motivwagen ziehen seit 14 Uhr durch die Stuttgarter Innenstadt. Die Veranstalter erwarteten zehntausende Zuschauer.

Umzüge, Froschkutteln - und eine Gedenkminute

Auch in Karlsruhe, Heidelberg, Gundelsheim (Kreis Heilbronn), Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Ellwangen (Ostalbkreis) gibt es heute noch einmal große Umzüge. In Riedlingen (Kreis Biberach) fand außerdem das Froschkuttelnessen statt. 300 Gäste waren zu Gast, der prominenteste war Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Narrenzunft Gole gedachte zu Beginn des Froschkuttelnessens der Opfer von Hanau mit einer Schweigeminute. "Das schockt uns alle", sagte Zunftmeister Thomas Maichel. "Aber unser historisches Brauchtum und unsere Gesellschaft lassen sich nicht einschüchtern."

Strobl empfängt Narren

Der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) empfing am Vormittag in Stuttgart Karnevals- und Fastnachtsverbände des Landes. Rund 600 Narren der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine, des Narrenrings Main-Neckar und des Landesverbands Württembergische Karnevalsvereine kamen als Gäste. Strobl hielt eine närrische Rede in Reinform - und äußerte sich auch zur Diskussion um den CDU-Bundesvorsitz: "Doch möchte ich euch die Laune nicht verderben, sage nur: Ich will mich nicht bewerben."

Fastnachtsumzug in Baden-Baden abgesagt

Wegen schlechten Wetters hat der Ooser Carneval-Verein in Baden-Baden seinen Umzug am Dienstag abgesagt. Der Verein bat um Verständnis für die Entscheidung, die aufgrund der Wetterprognose nach einem Treffen mit Feuerwehr, Polizei und Stadt getroffen worden sei. Vonseiten der Behörden hätten keine Bedenken bestanden, teilte die Stadt mit. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sollte im Verlauf des Tages eine Kaltfront von Nordwesten her auf Baden-Württemberg übergreifen. Erwartet wurden für die Staulagen des Schwarzwaldes länger anhaltender Regen und frischer Wind mit steifen Böen.

Am Abend Fastnachtsverbrennung

Am Abend geht die Fastnacht mit dem Hemdglonkerumzug und der Hexenverbrennung zu Ende. Auch in vielen anderen Orten wird die Fastnacht symbolisch verbrannt oder vergraben.