In Baden-Württemberg drängen immer mehr E-Biker in die Wälder. Das wird zunehmend zum Problem für Flora, Fauna und Wanderer. Dabei ist Radfahren im Wald größtenteils verboten.

Immer öfter müssen Wanderer auf der Schwäbischen Alb erschrocken zur Seite springen. Schon wieder Radfahrer, die verbotenerweise mit ihren E-Bikes im Wald unterwegs sind.

Oft hört man die E-Biker gar nicht vorher

"Wenn die von hinten kommen, die hören Sie gar nicht", sagt ein Spaziergänger. "Wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, und der läuft so zwei, drei Meter von mir weg, und dann kommt ein Radler von hinten, der fährt dann über die Leine oder über den Hund weg."

Gefahren werde inzwischen selbst auf schmalsten Wanderpfaden, sagt Ranger Martin Gienger vom Landratsamt Esslingen. Da gebe es schon viele gefährliche Situationen. Viele könnten die Geschwindigkeit nicht einschätzen und dann nicht schnell genug reagieren. Wie sollten Fußgänger da ausweichen? Und: "Wenn der Weg rutschig ist, kann ich noch so ein gutes Fahrrad haben. Dann hält das halt nicht an, wenn es so extrem steil ist. Und Ausweichen ist nicht möglich. Es ist auf jeden Fall gefährlich. Es sind auch schon Unfälle passiert", erzählt Gienger.

Wege für Radler müssen mindestens zwei Meter breit sein

Dabei ist die Sache eigentlich klar: Das Radfahren ist nur auf Waldwegen erlaubt, die eine Mindestbreite von zwei Metern haben. Gekennzeichnete Sport- und Lehrpfade, Fußwege sowie unbefestigte Trassen sind für alle Radler tabu. Außerdem sagt das baden-württembergische Landeswaldgesetz: "Das Radfahren auf dauerhaft angelegten, befestigten oder naturfesten Wegen muss so erfolgen, dass Sicherheit und Erholung anderer Waldbesucher nicht beeinträchtigt werden. Beim Begegnungsverkehr hat der Fußgänger Vorrang."

Generell findet Gienger es gut, dass der Elektro-Antrieb dafür sorge, dass sich mehr Menschen bewegen. Aber: Er bringe Fahrräder eben auch an Orte, wo diese schlichtweg nichts zu suchen hätten.

Die Wälder werden immer voller

Die Wälder werden so immer voller. Und die gesuchte Erholung ist immer schwieriger zu finden. Schon bevor Aufenthalte im Wald unter dem neuen Begriff "Waldbaden" in den letzten zwei Jahren hip wurden, zog es viele Menschen regelmäßig in den Wald. In Baden-Württemberg gehen laut einer Umfrage der Landes-Forstverwaltung mehr als sechs Millionen Menschen im Jahr mindestens einmal in der Woche unter Bäume.

Wanderer, Spaziergänger, Mountainbiker und jetzt auch noch E-Biker: Das hinterlässt natürlich auch im Wald Spuren. Tiere werden gestört und haben weniger Rückzugsflächen. Die Vegetation abseits der Wege nimmt Schaden. Und die Strecken werden schneller und teils langfristiger beschädigt. Beim Schwäbischen Albverein, dem größten Wanderverein in Europa, ist man deswegen auf den zusätzlichen Radverkehr nicht so gut zu sprechen.

Ehrenamtliche sind genervt

"Die Stufen, die man setzt, sind schneller kaputt als früher, als man nur gewandert ist", sagt einer der Ehrenamtlichen. "Du hast die Wege in Ordnung zu halten, und dann kommen die Fahrradfahrer, die überhaupt keine Verantwortung haben." Bei den Mitgliedern, die rund 20.000 Kilometer Wege in ihrer Freizeit in Schuss halten, sorgt das für Frust. Denn kein Radfahrer, ob mit E-Motor oder ohne, hält sich an die Zwei-Meter-Regel.

Wenn alle in die Natur wollen, lässt sich der Konflikt nicht vermeiden. Umso wichtiger sei ein gutes Miteinander, meint Jens Ditlevsen. Er ist Naturschutzreferent und Beauftragter für Mountainbiken beim Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Alpenvereins (DAV). Deswegen fordert er: Rücksicht statt Regelwerk.

E-Bike-Trend für den Tourismus nutzen

Für manche hat der E-Bike-Trend auch sein Gutes. Im Naturschutzzentrum Schopflocher Alb will man den nutzen, um mehr Menschen für den Wald zu begeistern. Hier können sogar E-Bikes von den Naturschützern ausgeliehen werden - nach einer Sicherheitseinweisung, damit es möglichst keine Konflikte gibt für die Nutzung in der Landschaft. Zudem geben die Naturschützer den Radlern Routenvorschläge mit, damit in den Naturschutzgebieten niemand die empfindliche Vegetation zerstört.

Im benachbarten Bayern ist am Untermain das Thema E-Bike im Wald bereits gleichzeitig Teil eines Nahverkehrskonzeptes und Tourismus-Faktor. So gibt es im Spessart in einer Modellregion mit 25 Kommunen und 53 Ladestationen eine ausgewiesene E-Bike-Strecke durch den Wald.

Die Technik also generell wieder aus dem Wald rauszubekommen – das wird wohl nicht mehr funktionieren. Wo Wald- und Bergsport erwünscht ist, so ein Positionspapier des baden-württembergischen DAV schon 2014, muss es daher um eine möglichst naturverträgliche Gestaltung gehen.

