Holpriger Start des neuen Bahn-Fahrplans im Land

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag hatte die Bahn mehr Auswahl für Fahrgäste in Baden-Württemberg versprochen. Aber klappt auch die Umsetzung? Drei SWR-Reporter waren am Montag im Pendlerverkehr in Stuttgart, Heilbronn und Freiburg unterwegs.