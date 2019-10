Die Deutsche Bahn hat am Montag bekannt gegeben, was sich zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember in Baden-Württemberg im Regionalverkehr alles ändert. Die markantesten Neuerungen gibt es bei den S-Bahnen im Großraum Stuttgart und im Breisgau.

Am 15. Dezember geht die Breisgau S-Bahn in Betrieb. Wie die Bahn mitteilt, sind die Fahrzeuge bereits ausgeliefert und abgenommen. Dann kann man alle halbe Stunde vom Rhein und dem Kaiserstuhl bis in den Schwarzwald fahren, genauer gesagt von Breisach/Endingen über Freiburg bis nach Titisee-Neustadt, stündlich sogar weiter bis nach Seebrugg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Villingen. Hintere Höllentalbahn fährt wieder Schon knapp zwei Wochen vor dem Fahrplanwechsel, am 2. Dezember, wird die hintere Höllentalbahn wieder für den Verkehr freigegeben, jetzt ist die Strecke elektrifiziert. Dann gibt es morgens zwei durchgehende Verbindungen von Villingen nach Neustadt, abends dann in die Gegenrichtung. Und es soll umsteigefreie Verbindungen von Villingen über Donaueschingen nach Freiburg geben. Auch bei der Rheintalbahn tut sich etwas, es dauert allerdings noch ein bisschen länger. Ab Juni 2020 soll es dort neue Fahrzeuge und ein neues Fahrplankonzept geben, teilt das Unternehmen mit. Dann fährt stündlich ein Regionalexpress zwischen Basel, Freiburg und Offenburg. Er hält an den größeren Umsteigebahnhöfen. Die Regionalbahnen dagegen bedienen alle Stationen. Erfreuliche Neuerungen bei S-Bahnen in Stuttgart - der Takt wird dichter SWR Philipp Pfäfflin Mehr Viertelstundentakt bei S-Bahnen in Stuttgart Bisher gibt es im Großraum Stuttgart viertelstündliche S-Bahn-Verbindungen auf den Linien S1 bis S6 morgens zwischen 6 und 10 Uhr und ab 15 bis 20:30 Uhr. Das wird mehr werden. Die Deutsche Bahn teilt mit, geplant sei jetzt auch ein Viertelstundentakt zwischen 12 und 15 Uhr, wovon hauptsächlich Schüler und Nachmittagsfahrgäste profitieren sollen. Dann fehlt im Tagesverlauf nur noch die Spanne von 10 bis 12 Uhr, da soll 2021 dann ebenfalls alle 15 Minuten eine S-Bahn fahren. Kleine Änderungen und Sperrungen Auf der Gäubahn und Murrbahn ändern sich einige Liniennummern, außerdem gibt es neue Haltepunkte im Kreis Freudenstadt - in Dornstetten, Dornstetten-Aach und Eutingen-Nord. Die Südbahn wird elektrifiziert. Wegen der Bauarbeiten müssen verschiedene Abschnitte für ein paar Wochen gesperrt werden, dort fahren jeweils Busse im Schienenersatzverkehr: 4.11. - 19.12.2019 Biberach - Aulendorf(Kreis Ravensburg) 4.11. - 19.12.2019 Friedrichshafen - Lindau 13.1. - 20.2.2020 Friedrichshafen - Lindau 2.3. - 12.7.2020 Aulendorf - Ravensburg 14.09. -12.12.2020 Friedrichshafen - Ravensburg Abellio und Go Ahead steigen auf weiteren Strecken ein SWR Die privaten Bahnbetreiber Abellio und Go Ahead übernehmen im Dezember weitere Strecken von der DB Regio. Dazu gehören die Verbindungen von Stuttgart nach Würzburg (über Neckarsulm), nach Osterburken (über Bad Friedrichshall), nach Ulm und nach Nürnberg, außerdem die Strecke Mannheim - Neckarelz/ Sinsheim - Heilbronn.