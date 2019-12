per Mail teilen

Von Mitte Dezember an werden die neuen Schienen-Fahrpläne umgesetzt. Das soll mehr Auswahl bedeuten, sagt die Bahn. Doch auch zum Fahrplanwechsel wird der Ärger über den Start der neuen Anbieter wohl nicht verstummen.

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember müssen sich vor allem Pendler im baden-württembergischen Regionalverkehr mit geänderten Zeiten und Angeboten vertraut machen. Die wichtigsten Neuerungen gibt es bei den S-Bahnen im Großraum Stuttgart und im Breisgau. Details wollen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sowie Vertreter der Eisenbahnverkehrsunternehmen am Montagvormittag in Stuttgart präsentieren.

Dann dürften auch der Streit um die Probleme im Schienennahverkehr und die Debatte über Entschädigungen für betroffene Fahrgäste ein Thema sein. Hermann hatte angekündigt, sich für einen finanziellen Ausgleich bei Verspätungen oder Zugausfällen einzusetzen.

Will sich für einen finanziellen Ausgleich bei Zugverspätungen einsetzen: Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dpa Bildfunk Picture Alliance

Nach den bislang bekannten Plänen sollen künftig etwa auf der Rheintalbahn neue Fahrzeuge und ein neues Fahrplankonzept von Juni 2020 an zum Einsatz kommen. Die Breisgau S-Bahn kommt nach Bahn-Angaben planmäßig zum Fahrplanwechsel auf die Schiene. Künftig fährt die DB Regio dann durchgängig von Rhein und Kaiserstuhl bis in den Schwarzwald. Bereits zwei Wochen vor dem Fahrplanwechsel ist die hintere Höllentalbahn wieder für den Verkehr freigegeben worden, jetzt ist die Strecke elektrifiziert.

Auf der Rheintalbahn fährt ab Juni 2020 außerdem stündlich ein Regionalexpress zwischen Basel, Freiburg und Offenburg (Ortenaukreis). Er hält an den größeren Umsteigebahnhöfen. Die Regionalbahnen dagegen bedienen alle Stationen. Ergänzungen gibt es außerdem bei den S-Bahn-Verbindungen im Großraum Stuttgart.

Konkurrenten der Bahn übernehmen

Verschiedene Strecken werden mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 von den privaten Bahnkonkurrenten Go-Ahead und Abellio betrieben.

Abellio übernimmt am 15. Dezember von der DB Regio die Strecke von Stuttgart über Heilbronn nach Mannheim beziehungsweise Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis). Go-Ahead wird neu auf den Linien Stuttgart-Ulm, Stuttgart-Würzburg und Stuttgart-Nürnberg unterwegs sein.