Die Tübinger Uniklinik hat zwei Corona-Infektionsfälle bestätigt. Es handelt sich um die Reisebegleiterin des ersten Infizierten aus dem Kreis Göppingen und ihren Vater.

In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nach dem ersten Fall eines 25-Jährigen im Kreis Göppingen sind nun zwei Infektionen am Uniklinikum in Tübingen bestätigt worden. Einzelheiten hat das Klinikum auf einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Vater und Tochter auf Infektionsstation in Tübingen

Bei den Infizierten handelt es sich um die Reisebegleiterin des infizierten 25-Jährigen aus dem Kreis Göppingen und ihren Vater. Der junge Mann hatte gemeinsam mit der Freundin eine Bekannte in Mailand besucht.

Vater und Tochter wurden demnach am Dienstagabend stationär auf einer speziell ausgestatteten Infektionsstation aufgenommen, wo sie isoliert wurden. Die Aufnahme sei nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erfolgt. Am Mittwoch um 14 Uhr habe das Ergebnis des Tests vorgelegen, wonach beide mit dem Coronavirus infiziert sind.

Patienten geht es gut

Der klinische Zustand der Patienten sei sehr gut, sagte Nisar Malek, Ärztlicher Direktor an der Medizinischen Klinik. Der Vater weise fast gar keine klinischen Symptome auf. Die Tochter habe lediglich leichte Halsschmerzen. Beide fühlten sich wohl.

Gesundheitsamt überwacht Kontaktpersonen

Birgit Walter-Frank, Abteilungsleiterin Gesundheit am Landratsamt Tübingen, sagte, die Kontaktpersonen der beiden seien vollständig erfasst. Sie würden durch das Gesundheitsamt überwacht.

Das #Landesgesundheitsamt schaltet ab sofort eine Hotline ☎️ für alle Fragen rund um das #Coronavirus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten dort von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr. Antworten auf häufige Fragen gibt es auch hier ➡️ https://t.co/c5ay1UEWur https://t.co/8lGhIquHUr Ministerium für Soziales und Integration BW, Twitter, 5.2.2020, 13:30 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat ab sofort eine Hotline für alle Fragen rund um das Coronavirus geschaltet. Unter der Nummer 0711/904-39555 beraten die Mitarbeiter dort von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr, gab das Sozialministerium auf Twitter bekannt.