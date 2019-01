Die Zahl der FSME-Erkrankungen durch Zeckenbisse ist deutlich gestiegen. Baden-Württemberg steht damit bundesweit an der Spitze. Experten fordern mehr Impfschutz.

An der von Zecken übertragenen Infektionskrankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sind in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen erkrankt als in den Jahren zuvor. Die Zahl der Betroffenen habe den zweithöchsten Stand seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2001 erreicht, teilte die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) in Freiburg mit. Dies zeigten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Demnach wurden 2018 in Baden-Württemberg 268 Patienten gezählt und damit 87 Betroffene mehr als 2017. Nur im Jahr 2006 habe es mit 281 Infizierten mehr Erkrankungen gegeben. Das Landesgesundheitsamt bestätigte die Zahlen.

Sommer begünstigt Zecken

Der Anstieg der FSME-Fälle im vergangenen Jahr sei unter anderem auf die Hitze zurückzuführen. Das sommerliche und heiße Wetter habe zu mehr Zecken geführt. Zudem seien zu wenige Menschen geimpft. Die Behörde und die Krankenkasse riefen dazu auf, sich impfen zu lassen. Denn mit Ausnahme von Heilbronn sei das ganze Land Risikogebiet. Im bundesweiten Vergleich gebe es die meisten FSME-Fälle in Baden-Württemberg, gefolgt von Bayern.

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) Übertragen wird die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) durch Zeckenbisse. In besonders schweren Fällen kann es zur Gehirnentzündung und zur Schädigung des Rückenmarks kommen. Im Extremfall verläuft die Krankheit tödlich.

Experten rufen zu Impfung auf

Die Zahl der FSME-Fälle sei unter anderem abhängig von der Impfrate, der Verbreitung der Zecken im jeweiligen Jahr und der Anzahl der Tage, an denen sich Menschen wetterbedingt draußen aufhalten könnten. "Jeder, der sich viel in der Natur aufhält, auch wenn es nur im Garten oder Park ist, sollte deshalb vorsorgen", sagte der Leiter der TK-Landesvertretung Baden-Württemberg, Andreas Vogt.

In Baden-Württemberg gebe es Nachholbedarf bei den Impfungen, sagte Vogt. Bei den Schuleingangsuntersuchungen 2016 seien nur 21,6 Prozent der Kinder in Baden-Württemberg gegen FSME geimpft gewesen. In Bayern habe diese Impfquote mit 33,9 Prozent deutlich höher gelegen.

Jetzt richtige Zeit zum Impfen

Die Impfung sollte rechtzeitig vor dem Frühsommer erfolgen, betonte die Techniker Krankenkasse. Der Grund: Zwischen den insgesamt drei Impfterminen muss Zeit vergehen. Eine Grundimmunisierung mit insgesamt drei Impfungen bietet dem Landesgesundheitsamt zufolge einen zuverlässigen Schutz gegen FSME. Diese könne dann alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden. Da Baden-Württemberg Risikogebiet sei, übernehmen den Angaben zufolge die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten der Impfung.

Auch bundesweit ist die Zahl der FSME-Erkrankungen dem Robert-Koch-Institut zufolge gestiegen. Es wurden demnach 2018 deutschlandweit 576 Fälle gezählt (2017: 468). Damit sei für Deutschland der bisherige Höchstwert von 546 Erkrankungen im Jahr 2006 sogar übertroffen worden.